English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SIR in Bengal: হাসপাতালের বেডে বসেই চলছে SIR-এর কাজ, ভয়ংকর চাপের কথা শোনালেন চোপরার BLO

SIR in Bengal: ওই বিএলও বর্তমানে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি। হাসপাতালের বিছানাতেই তিনি এনুমারেশন ফর্ম আপলোড করছেন

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 22, 2025, 06:34 PM IST
SIR in Bengal: হাসপাতালের বেডে বসেই চলছে SIR-এর কাজ, ভয়ংকর চাপের কথা শোনালেন চোপরার BLO

ভবানন্দ সিংহ: এসআইআর-এর অতিরিক্ত চাপে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি চোপড়ার এক বিএলও। হাসপাতালের শয্যাতেই বসে চলেছে ফর্ম আপলোডের কাজ। 

Add Zee News as a Preferred Source

এসআইআর সংক্রান্ত অতিরিক্ত কাজের চাপে শারীরিকভাবে ভেঙে পড়লেন ও অসুস্থ হলেন চোপড়া ব্লকের এক বুথ লেভেল অফিসার। চোপড়া ব্লকের জাগিরবস্তি এলাকার ১৮৮ নম্বর বুথের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুস্তফা কামাল নামে ওই বিএলও বর্তমানে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি। হাসপাতালের বিছানাতেই তিনি এনুমারেশন ফর্ম আপলোড করছেন।

মুস্তফা কামাল জানান, ইতিমধ্যেই তিনি প্রায় ন’শোরও বেশি ফর্ম বিলি করেছেন। কয়েকদিন ধরে টানা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ফর্ম সংগ্রহের পর রাত জেগে সেগুলি আপলোড করতে হচ্ছে। অর্ধেকের বেশি কাজ ইতিমধ্যেই সেরে ফেলেছেন তিনি। দীর্ঘদিনের দৌড়ঝাঁপ ও মানসিক চাপে শরীর খারাপ হলেও প্রথমদিকে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। পা ফুলে যাওয়ায় হাঁটাচলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়েই হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাঁকে।

আরও পড়ুন-'হিন্দুরা না থাকলে এই পৃথিবীও থাকবে না', কেন! মণিপুরে কেন এমন দাবি ভাগবতের?

আরও পড়ুন-ধামাকা হবে, ৬ ডিসেম্বর বড় করেই বাবরি মসজিদের শিলান্যাস: হুমায়ুন কবীর

এই অবস্থাতেও কীভাবে কাজ করছেন? উত্তরে মুস্তফা কামাল বলেন, “দায়িত্ব তো সামলাতেই হবে। গতকাল পর্যন্ত যেগুলি জমা পড়েছে, সেগুলি আপলোড করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। অসুস্থতার বিষয়টি দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে জানানো হয়েছে। তিনি বাকি কাজের ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।”

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
sirSIR in BengalBLO Hospitalised
পরবর্তী
খবর

Humayun Kabir: ধামাকা হবে, ৬ ডিসেম্বর বড় করেই বাবরি মসজিদের শিলান্যাস: হুমায়ুন কবীর

.

পরবর্তী খবর

Australia vs England Test Match: ১৪৩ বছরে প্রথমবার ২০০ রানের নীচে অলআউট দুই দলই