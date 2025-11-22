SIR in Bengal: হাসপাতালের বেডে বসেই চলছে SIR-এর কাজ, ভয়ংকর চাপের কথা শোনালেন চোপরার BLO

SIR in Bengal: হাসপাতালের বেডে বসেই চলছে SIR-এর কাজ, ভয়ংকর চাপের কথা শোনালেন চোপরার BLO
SIR in Bengal: ওই বিএলও বর্তমানে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি। হাসপাতালের বিছানাতেই তিনি এনুমারেশন ফর্ম আপলোড করছেন
ভবানন্দ সিংহ: এসআইআর-এর অতিরিক্ত চাপে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি চোপড়ার এক বিএলও। হাসপাতালের শয্যাতেই বসে চলেছে ফর্ম আপলোডের কাজ।
এসআইআর সংক্রান্ত অতিরিক্ত কাজের চাপে শারীরিকভাবে ভেঙে পড়লেন ও অসুস্থ হলেন চোপড়া ব্লকের এক বুথ লেভেল অফিসার। চোপড়া ব্লকের জাগিরবস্তি এলাকার ১৮৮ নম্বর বুথের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুস্তফা কামাল নামে ওই বিএলও বর্তমানে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি। হাসপাতালের বিছানাতেই তিনি এনুমারেশন ফর্ম আপলোড করছেন।
মুস্তফা কামাল জানান, ইতিমধ্যেই তিনি প্রায় ন’শোরও বেশি ফর্ম বিলি করেছেন। কয়েকদিন ধরে টানা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ফর্ম সংগ্রহের পর রাত জেগে সেগুলি আপলোড করতে হচ্ছে। অর্ধেকের বেশি কাজ ইতিমধ্যেই সেরে ফেলেছেন তিনি। দীর্ঘদিনের দৌড়ঝাঁপ ও মানসিক চাপে শরীর খারাপ হলেও প্রথমদিকে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। পা ফুলে যাওয়ায় হাঁটাচলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়েই হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাঁকে।
এই অবস্থাতেও কীভাবে কাজ করছেন? উত্তরে মুস্তফা কামাল বলেন, “দায়িত্ব তো সামলাতেই হবে। গতকাল পর্যন্ত যেগুলি জমা পড়েছে, সেগুলি আপলোড করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। অসুস্থতার বিষয়টি দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে জানানো হয়েছে। তিনি বাকি কাজের ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।”
