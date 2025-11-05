SIR in Bengal: 'বেনিয়মে'র SIR, বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন না BLO! স্কুলে বসেই... ভাইরাল ভিডিয়ো...

SIR in Bengal: 'বেনিয়মে'র SIR, বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন না BLO! স্কুলে বসেই... ভাইরাল ভিডিয়ো...
SIR in Bengal: মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জে স্কুলে বসেই বিএলও ফর্ম বিলি করছেন বলে অভিযোগ। স্ত্রীকে সাহায্য করছেন বিএলও-র স্বামী।
সোমা মাইতি: SIR-এ 'বেনিয়ম'। ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে না! স্কুলে বসেই বিএলও ফর্ম বিলি করছেন বলে অভিযোগ। স্ত্রীকে সাহায্য করছেন বিএলও-র স্বামী। আজবকাণ্ড মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জে। ভিডিয়ো ভাইরাল।
নজরে ছাব্বিশ। গতকাল মঙ্গলবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে SIR। কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় যখন ভোটারদের বাড়ি যাচ্ছেন বিএলও-রা। তখন অন্য ছবি মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ বিধানসভা এলাকায়। ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, তিনপাকুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বসেই ফর্ম বিতরণ করছেন ৮৯ নম্বর বুথের বিএলও আঙ্গুরা খাতুন। পাশে বসে তাঁকে সাহায্য করথেন স্বামী মামিনুল হোসেন।
এদিকে ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই নড়চড়ে বসে প্রশাসন। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সামসেরগঞ্জ থানার পুলিস। স্কুলে বসে ফর্ম বিলি বন্ধ হয়ে যায়। বিএলও-র আঙ্গুরা খাতুনের দাবি, এখনও সব ফর্ম পাননি তিনি। তাই স্কুলে বসেই ফর্ম বিলি করছেন। স্বামী মামিমূলের বলছেন, স্ত্রীকে স্কুলে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন।
সূত্রের খবর, মঙ্গলবার SIR শুরুর প্রথম দিন BLO-রা রাজ্যজুড়ে ভোটার গণনাপত্র বিলি করেছেন ৭০ লাখের বেশি। বেলা ১২টার মধ্যেই ৪ লক্ষ ভোটার গণনাপত্র বিলি করা হয়ে গিয়েছিল। বিকেল ৪টের মধ্যে সেটা গিয়ে দাঁড়ায় ১৬ লাখে (Bengal SIR)। প্রথম দিনের নিরিখে যা অত্যন্ত ইতিবাচক ও আশাব্যাঞ্জক বলে মনে করছে নির্বাচন কমিশন (Election Commission of India)।
এক মাস ধরে চলবে এনুমারেশন ফর্ম বিলি। তারপর ৯ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন। এই খসড়ার ভিত্তিতে আপনি আপনার দাবি জানাতে পারবেন। এরপর জারি করা হবে নোটিস। তারপর চলবে যাচাইয়ের প্রক্রিয়া ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। শেষে ৭ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে।
