English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SIR In Bengal: হোয়াটঅ্যাপে নয়া নির্দেশ! চাপ বাড়ছে আরও, হাওড়ায় বিক্ষোভ BLO-দের...'

SIR In Bengal: ভিযোগ, BLO-দের হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে হঠাত্‍ একটি মেসেজ এসেছে। তাতে বলা হয়েছে, শনিবারের মধ্য়েই ফর্ম বিলি ও জমা নেওয়ার কাজ শেষ করতে হবে। শুধু তাই নয়, ডেটা এন্ট্রির মাধ্যমে সব তথ্য আপলোডও করতে করতে হবে কমিশনে অ্যাপসে।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 14, 2025, 11:51 PM IST
SIR In Bengal: হোয়াটঅ্যাপে নয়া নির্দেশ! চাপ বাড়ছে আরও, হাওড়ায় বিক্ষোভ BLO-দের...'

দেবব্রত ঘোষ: দিনের পর দিন কাজের চাপ বাড়ছে! SIR নিয়ে নির্বাচনে নয়া নির্দেশে এবার রীতিমতো ক্ষুদ্ধ BLO-রা।  দফায় দফায় চলল বিক্ষোভ। ভেস্তে গেল প্রশিক্ষণ শিবির। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায়। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও  পড়ুন: SIR in Bengal: আতঙ্কের নাম SIR, ২০০২ সালের তালিকা কই? কালনায় বিপাকে ভোটাররা, তন্নতন্ন করে খুঁজেও মিলছে না! বিরাট চাপ..

নজরে ছাব্বিশ। বাংলায় শুরু হয়ে গিয়েছে SIR। জোরকদমে চলছে চলছে  এনুমারেশন ফর্ম বিলি। ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলি করছেন BLO-রাই। ফিলাপ করার পর, ভোটারদের বাড়ি গিয়ে আবার সেই ফর্ম জমা নিচ্ছেন। অভিযোগ, BLO-দের হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে হঠাত্‍ একটি মেসেজ এসেছে। তাতে বলা হয়েছে, শনিবারের মধ্য়েই ফর্ম বিলি ও জমা নেওয়ার কাজ শেষ করতে হবে। শুধু তাই নয়, ডেটা এন্ট্রির মাধ্যমে সব তথ্য আপলোডও করতে করতে হবে কমিশনে অ্যাপসে।  আর তাতেই ক্ষোভ বেড়েছে BLO-দের।

আজ, শুক্রবার টিকিয়াপাড়ার রেগুলেটরি মার্কেটের অফিসে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানে দিয়ে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখান BLO-রা। তাঁদের বক্তব্য, অনেক ক্ষেত্রে ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ডের তথ্যে ভুল থাকে। ফলে সংশোধনের আগেই যদি সেই তথ্য কমিশনের অ্য়াপে আপলোড করা হয়, সেক্ষেত্রে বিপদের আশঙ্কা থাকবে। প্রয়োজনে পেশাদার ডেটা এন্টি অপারেশন নিয়োগের করুক কমিশন।

আরও পড়ুন: Court on Para-Teachers: প্যারাটিচারদের নিয়ে আদালতের বড় পর্যবেক্ষণ! বিচারপতি বললেন, প্যারাটিচাররা শর্তসাপেক্ষেই...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
SIR In Bengal. BLOAGITATIONHowrah
পরবর্তী
খবর

SIR in Bengal: আতঙ্কের নাম SIR, ২০০২ সালের তালিকা কই? কালনায় বিপাকে ভোটাররা, তন্নতন্ন করে খুঁজেও মিলছে না! বিরাট চাপ..
.

পরবর্তী খবর

SSC: BIG UPDATE: যোগ্যদের মধ্যে কতজন ডাক পাচ্ছেন... শনিবারই ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশ করবে...