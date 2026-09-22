/উপনির্বাচনের আগে আরও বিপদে নওশাদ সিদ্দিকি: প্রতীকের পর এবার দলেও বড় ভাঙন, রাজনীতির বড় খবর

ISF Naushad Siddiqui: পদত্যাগের পর দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, আইএসএফ-এ কোনো অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র নেই; বরং দল চালাচ্ছেন নওশাদ সিদ্দিকীর কিছু 'পদলেহনকারী'। ভোটের মুখে এহেন বিদ্রোহ ও ভাঙন নির্বাচনী ময়দানে আইএসএফ তথা নওশাদের অস্বস্তি ও চাপ বহুগুণ বাড়িয়ে দিল।
বিধান সরকার: আসন্ন উপনির্বাচনের মুখে বড়সড় ধাক্কা খেল ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর দল ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)। নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে জটিলতার মাঝেই এবার দলে বড় ভাঙন দেখা দিল। দলের সমস্ত পদ ও প্রাথমিক সদস্যপদ ত্যাগ করলেন বিশিষ্ট নেতা সামসুর আলি মল্লিক।
পদত্যাগের পর দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, আইএসএফ-এ কোনো অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র নেই; বরং দল চালাচ্ছেন নওশাদ সিদ্দিকীর কিছু 'পদলেহনকারী'। ভোটের মুখে এহেন বিদ্রোহ ও ভাঙন নির্বাচনী ময়দানে আইএসএফ তথা নওশাদের অস্বস্তি ও চাপ বহুগুণ বাড়িয়ে দিল।
আইএসএফ চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকীকে দেওয়া বার্তায় তিনি লিখেছেন--
প্রতি,
মাননীয় চেয়ারম্যান,
অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্ট (AISF)
বিষয়: দলের কার্যকরী সভাপতি পদ এবং প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ।
মহাশয়,
গত ১৮ই সেপ্টেম্বর আমি আপনার স্বাক্ষরিত একটি শোকজ চিঠি পেয়েছিলাম। আমাকে জানানো হয়েছিল যে দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আমার সাথে কথা বলবেন। চিঠিতে উল্লেখিত সময়ে আমি নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে পৌঁছাই। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি রাজ্য কমিটির অন্য সদস্যরাও উপস্থিত রয়েছেন। সেদিন আমার সঙ্গে দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষকের যা আলোচনা করার ছিল তা তিনি করলেন। কিন্তু আলোচনা মাঝপথে যখন বড় ভাইজান ছিলেন না তখন শাহাবুদ্দিন সিরাজী প্রথমে আমাকে মারতে উদ্যত হন। অ্যাডভোকেট সাবির ভাই তাঁকে আটকে রাখেন । এইসময় রাজ্য কমিটির অন্য সদস্য কুতুবউদ্দিন ফাতেহি আমাকে ধাক্কা মারেন এবং পুরো ঘটনাটি আপনার উপস্থিতিতেই ঘটে। রাগ, ঘৃণা এবং যন্ত্রণা নিয়ে আমি যখন ওই ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে চাই, তখন কুতুবউদ্দিন ফাতেহি আমাকে চোর ধরার মতো গায়ের জোরে আটকে রাখেন। ওই ঘরে উপস্থিত আপনি সহ কয়েকজনের ভূমিকা দেখে আজ ভাবতে অবাক লাগে যে এতদিন এরা আমার সহকর্মী ছিলো ।
আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যখন দেখলাম, আমাকে শোকজ চিঠি দেওয়ার পর তা আমার হাতে এসে পৌঁছানোর আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন জনের হাতে হাতে ঘুরছে এবং আমার সম্পর্কে অত্যন্ত কুরুচিকর মন্তব্য করে একটি সংগঠিত প্রচার চালানো হচ্ছে। আমি তখন কাউকে একটি কথাও বলিনি, পার্টির শৃঙ্খলা রক্ষার দায়বদ্ধতার কারণেই চুপ থেকেছি। অথচ যেদিন আমার হাতে শোকজ চিঠিটি আসে, ওই দিনেই আমার একমাত্র সন্তানের গুরুতর অ্যাক্সিডেন্ট হয় এবং তার একপ্রকার মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ানো পরিস্থিতি তৈরি হয়। যারা এই খবরটা জানতেন না তাদের কথা বাদ দিলাম, কিন্তু আপনি সহ একাধিক রাজ্য নেতৃত্ব এই দুর্ঘটনার খবর জেনেছিলেন। একটিবারের জন্যও কেউ ফোন করে খোঁজ নেননি যে আমার ওপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে যাচ্ছে। আমি এই সমস্ত কথাই সেদিন মিটিংয়ে বলেছিলাম, যদিও তার কোনো সদুত্তর পাইনি।
আজ থেকে দশ বছর আগে যে পার্টি গঠনের স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম এবং নিজেদের হাতে তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলাম, তার কোনো ছাপ আজ আপনার এবং আপনার নেতৃত্বাধীন কয়েকজনের মধ্যে আর দেখতে পাই না। সাংবিধানিক গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায় এবং মর্যাদা—এই তিন স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্টের জন্ম। আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখলাম, পার্টিতে সাংবিধানিক গণতন্ত্র তো দূরের কথা, সাধারণ গণতান্ত্রিক পরিবেশটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। আছে শুধু তোষামোদি এবং চরমতম অন্যায় দেখেও চুপ করে থাকা, অথবা সেটাকে ব্ল্যাকমেইল করে আরও অন্যায়ের রাস্তা খুলে দেওয়া। যেখানে দলের কার্যকরী সভাপতির কথা বলার, প্রশ্ন করার কিংবা সমালোচনা করার মতো কোনো পরিবেশ নেই, সেখানে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র কতটা সঙ্কীর্ণ তা সহজেই অনুমেয়। আমি আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক ও শিক্ষকতার জীবনে অনেক কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছি, কিন্তু এহেন মর্যাদাহানি আর কোথাও হয়নি।
২০২১ সালে আত্মপ্রকাশের পর থেকে বিরোধী দল হিসেবে এ আই এস এফ -এর ওপর তৎকালীন শাসক তৃণমূল সরকার লাগাতার আক্রমণ চালিয়ে গেছে। সেই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের নিচুতলার কর্মীরা-- যাদের কোনও পদ নেই, স্বীকৃতি নেই-- যেভাবে মোকাবিলা করেছেন, তাঁদের সাহসী আত্মত্যাগই ছিল দলের সাফল্যের চাবিকাঠি। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকার আসার পর থেকে দলের কোনো রাজনৈতিক দিশা বা কর্মসূচি নেই। আগের সরকারের সময় আমরা যেভাবে পথে নেমে লাগাতার আন্দোলন করতাম, আজ তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না। পার্টির অধিকাংশ কর্মী পেশায় দিনমজুর-- দিন আনা দিন খাওয়া ঘরের ছেলে। এই কর্মীদের পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়ে যেভাবে ওপরতলায় অর্থ এবং ক্ষমতার গোপন আঁতাত তৈরি হয়েছে, তাকে না ভেঙে নতুন করে এক পা-ও এগোনো সম্ভব নয়। লক্ষ লক্ষ খেটে খাওয়া যুবকের সামনে এ আইএসএফ যে নতুন স্বপ্ন হাজির করেছিল, কিছু ক্ষমতালোভী ও দুর্নীতিগ্রস্ত নেতার জন্য সেই স্বপ্ন আজ ভেঙে চুরমার হতে চলেছে।
জনগণের মুক্তির এই স্বপ্নের রাস্তা নির্মাণের একদম শুরুর দিন থেকে আমি ছিলাম। আপনাদের মতো কিছু পদলেহনকারীর জন্য আমি সেই লড়াই মাঝপথে ছেড়ে যেতে পারি না। দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক সমস্ত কিছু বিচার-বিবেচনার জন্য ১৫ দিন সময় চেয়েছিলেন এবং আমাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন এই সময়ে বাইরে কিছু না বলতে এবং পার্টির কোনো কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ না করতে। আমি সম্মত ছিলাম। কিন্তু বড় ভাইজান ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর যে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল এবং তারপর থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার নীরবতার সুযোগ নিয়ে যেভাবে একতরফা অপপ্রচার চলছে, তাতে চুপ থাকা সম্ভব নয়। আজ পর্যন্ত মৌখিকভাবে এই হেনস্থার জন্য কেউ একবারও দুঃখ প্রকাশ করেননি। চেয়ারম্যান সহ রাজ্য কমিটির কিছু নেতার এই বেপরোয়া মনোভাব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যা সম্পূর্ণ সংশোধনের অযোগ্য এবং তা প্রধান পৃষ্ঠপোষকেরও আয়ত্তের বাইরে।
সেজন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমার সাধ্যমতো যথাযথ রাজনৈতিক ভূমিকা আমি পালন করে যাব। লড়াইয়ের রাস্তা থেকে আমি সরছি না, কিন্তু নওশাদ সিদ্দিকী এবং তাঁর পদলেহনকারী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আমি আমার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলাম এবং দলের যাবতীয় দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করছি।
ধন্যবাদান্তে
সামসুর আলি মল্লিক
ভোটের মুখেই দলের অভ্যন্তরে এমন তীব্র অসন্তোষ ও নেতৃত্বস্থানীয় নেতার দলত্যাগ আইএসএফ-এর সংগঠনকে নিশ্চিতভাবেই বড়সড় ধাক্কার মুখে ফেলল। প্রতীক সংক্রান্ত আইনি জটিলতা মেটানোর পাশাপাশি দলীয় কোন্দল সামাল দিয়ে কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ রাখাই এখন নওশাদ সিদ্দিকীর কাছে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)