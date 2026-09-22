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উপনির্বাচনের আগে আরও বিপদে নওশাদ সিদ্দিকি: প্রতীকের পর এবার দলেও বড় ভাঙন, রাজনীতির বড় খবর

ISF Naushad Siddiqui: পদত্যাগের পর দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, আইএসএফ-এ কোনো অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র নেই; বরং দল চালাচ্ছেন নওশাদ সিদ্দিকীর কিছু 'পদলেহনকারী'। ভোটের মুখে এহেন বিদ্রোহ ও ভাঙন নির্বাচনী ময়দানে আইএসএফ তথা নওশাদের অস্বস্তি ও চাপ বহুগুণ বাড়িয়ে দিল।

 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 22, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 09:09 PM IST
উপনির্বাচনের আগে আরও বিপদে নওশাদ সিদ্দিকি: প্রতীকের পর এবার দলেও বড় ভাঙন, রাজনীতির বড় খবর

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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