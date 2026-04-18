Nadia Horror: রেললাইনের পাশে জঙ্গল থেকে উদ্ধার মহিলার বিবস্ত্র দেহ, ভোটের আবহে শিউরে ওঠা সকাল
Nabadwip Crime: তবে মহিলাটি স্থানীয় নয়, বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে খবর, মহিলার বয়স আনুমানিক ৪০ থেকে ৪২ বছর। ইতিমধ্যেই মহিলার নাম পরিচয় জানতে ও ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।
অনুপ কুমার দাস: নির্বাচনের আবহেই নবদ্বীপে নৃশংস কাণ্ড। সাতসকালে মহিলার বিবস্ত্র দেহ উদ্ধার। তীব্র চাঞ্চল্য এলাকা জুড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার নবদ্বীপ বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট স্টেশনের আপ প্লাটফর্মের শেষের প্রান্তের দিকে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় একটি দেশি মদের দোকান রয়েছে। তারই পাশের জঙ্গলে এদিন সকালে বছর ৪০-৪২-এর এক মহিলার নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দেহটি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় ছিল। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নবদ্বীপ থানা ও রেল পুলিস (GRP)। আরপিএফ-এর সহায়তায় পুলিস দেহটি উদ্ধার করে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
প্রাথমিকভাবে পুলিস জানিয়েছে, মৃত মহিলার পরিচয় এখনও জানা যায়নি। প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে মহিলা ওই এলাকার বাসিন্দা নন। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই পরিষ্কার হবে এটি খুন নাকি অন্য কোনো ঘটনা।
ভোটের মুখে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান নবদ্বীপের বিজেপি প্রার্থী শ্রুতি শেখর গোস্বামী। তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, এই তো নবদ্বীপের শান্তির ছবি, নবদ্বীপে হয়তো এখন দিন রাত বোম পরে না কিন্তু একটা চাপা সন্ত্রাস চলছে। মানুষ এর জবাব দেবে, পাশাপাশি এই মৃত্যুর তদন্তেরও দাবি জানান।
উল্লেখ্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের দক্ষিণ দুর্গাপুরে বিভীষিকাময় ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গভীর রাতের অন্ধকারে স্বামীর হাতে নৃশংসভাবে খুন হলেন গৃহবধূ অনুপমা হালদার। এই ঘটনায় আতঙ্কে গোটা পরিবার, স্তব্ধ হয়ে যায় পরিবারের লোকজন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় ২২ বছর আগে অনুপমা হালদারের সঙ্গে বিয়ে হয় অনুপ প্রসাদ হালদারের। দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে তাদের একটি প্রায় ২০ বছরের সন্তান রয়েছে। তবে বহুদিন ধরেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে অশান্তি চলছিল বলে দাবি প্রতিবেশীদের।
পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক অনুপ প্রসাদ দীর্ঘদিন কেরালায় কাজ করতেন। বছরের অধিকাংশ সময় তিনি বাইরে থাকতেন এবং মাঝেমধ্যে বাড়ি ফিরতেন। অন্যদিকে, অনুপমা হালদার অধিকাংশ সময় সন্তানকে নিয়ে নিজের বাপের বাড়িতে থাকতেন। ফলে দাম্পত্য জীবনে দূরত্ব আরও বাড়তে থাকে। কয়েক মাস আগে পরিবারের এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের পর পরিস্থিতি কিছুটা বদলায়। অনুপ প্রসাদের মায়ের মৃত্যুর পর তিনি নিজেই স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে আসেন। কিন্তু সেই চেষ্টা দাম্পত্য কলহ মেটাতে পারেনি, বরং অশান্তি আরও তীব্র হয় বলে অভিযোগ। এরপরই আসে সেই মর্মান্তিক রাত। অভিযোগ, গভীর রাতে বাড়ির ভিতরেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে অনুপমা হালদারকে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে হত্যা করেন তার স্বামী। আঘাত এতটাই মারাত্মক ছিল যে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।
