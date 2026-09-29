/বোলপুরে বিজেপির বুথ সভাপতি খুনের ঘটনায় গ্রেফতার ২, পুলিসের প্রাথমিক তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য

প্রসেনজিত্ মালাকার: বোলপুরের বিজেপির বুথ সভাপতি চন্দন ভাল্লা খুনের ঘটনায় দু’জনকে গ্রেফতার করল বোলপুর থানার পুলিস। ধৃতদের নাম শেখ আনারুল ও দীপঙ্কর রায়। মঙ্গলবার তাঁদের বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।
পুলিস সূত্রে খবর, শেখ আনারুলের বোলপুরের আরতি মোড়ে একটি মোবাইলের দোকান রয়েছে। অন্যদিকে, দীপঙ্কর রায় জমি কেনাবেচার দালালি করতেন বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জমি সংক্রান্ত লেনদেন ও বিবাদের জেরেই এই খুনের ঘটনা বলে অনুমান বীরভূম জেলা পুলিসের।
শুধু জমি সংক্রান্ত বিষয়ই এই খুন, নাকি নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও কারণ তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। তদন্তকারীরা ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে খুনের নেপথ্যের পুরো ঘটনা জানার চেষ্টা করছেন।
এদিকে, চন্দন ভাল্লাকে গুলি করে খুনের ঘটনায় মূল শ্যুটার বা সুপারি কিলারদের এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিস। ফলে খুনের ঘটনায় আরও কারা জড়িত,তাঁদের ভূমিকা কী ছিল,তা নিয়েও তদন্ত চলছে।
ঘটনার পর থেকেই বোলপুর শহরে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পরেও মূল অভিযুক্তরা অধরা। এখন ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং তদন্তের অগ্রগতির দিকেই নজর রয়েছে সাধারণ মানুষের।
উল্লেখ্য, গত ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধের বাড়ি ফিরছিলেন চন্দন ভাল্লা। সেইসময় বোলপুরের মোতিপুকুর রাইসমিল সংলগ্ন মিলপট্টি এলাকায় দুষ্কৃতীরা তার পথ আটকায়। তারপর খুব কাছে থেকে গুলি চালিয়ে দেয়। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন চন্দন। বোলপুরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডে ২০২ নম্বর বুথের সভাপতি ছিলেন চন্দন। গুলির শব্দ পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় মানুষজন। তাঁরাই ধরাধরি করে চন্দনকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকেরা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)