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বোলপুরে বিজেপির বুথ সভাপতি খুনের ঘটনায় গ্রেফতার ২, পুলিসের প্রাথমিক তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য

Bolpur BJP Leader Death: গত ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধের বাড়ি ফিরছিলেন চন্দন ভাল্লা। সেইসময় বোলপুরের মোতিপুকুর রাইসমিল সংলগ্ন মিলপট্টি এলাকায় দুষ্কৃতীরা তার পথ আটকায়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 29, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 07:31 PM IST
বোলপুরে বিজেপির বুথ সভাপতি খুনের ঘটনায় গ্রেফতার ২, পুলিসের প্রাথমিক তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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