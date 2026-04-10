  • Punjab Mail Train: এবার টার্গেট ট্রেন: বোমা রাখা আছে পঞ্জাব মেলে, হাওড়া থেকে ছাড়ার পরই হুলস্থুল কাণ্ড

Punjab Mail Train: এবার টার্গেট ট্রেন: বোমা রাখা আছে পঞ্জাব মেলে, হাওড়া থেকে ছাড়ার পরই হুলস্থুল কাণ্ড

Punjab Mail Train:  মাঝ-পথে ট্রেন থামিয়ে চলল তল্লাশি।   

Updated By: Apr 10, 2026, 11:51 PM IST
Punjab Mail Train: এবার টার্গেট ট্রেন: বোমা রাখা আছে পঞ্জাব মেলে, হাওড়া থেকে ছাড়ার পরই হুলস্থুল কাণ্ড
পঞ্জাব মেলে বোমাতঙ্ক

বিধান সরকার: বিধানসভা ভোটের মুখে রাজ্যের ফের বোমাতঙ্ক। এবার পঞ্জাব মেলে। খবর আসতেই মাঝ-পথে ট্রেন থামিয়ে চলল তল্লাশি। যদিও কিছুই পাওয়া যায়নি।

আতঙ্কের রেলযাত্রা। আজ, শুক্রবার সন্ধে সাড়ে সাত নাগাদ হাওড়া থেকে ছাড়ে পাঞ্জাব মেল। ট্রেন তখন হাওড়া বর্ধমান কর্ড শাখার চন্দনপুর স্টেশনে ঢুকছে। হঠাত্‍ রেলের অ্যাপে খবর আসে, পঞ্জাব মেলে বোমা রাখা হয়েছে। তড়িঘড়ি ট্রেনটি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় চন্দনপুর স্টেশনে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় রেল পুলিস, জিআরপি। সঙ্গে ডগ স্কোয়াডও। শুরু হয় তল্লাশি। কিন্তু শেষপর্যন্ত অবশ্য বোমা বা বিস্ফোরক জাতীয় কিছু পাওয়া যায়নি। কে ছড়াল ভুয়ো খবর? অভিযুক্তের সন্ধান মেলেনি এখনও। 

এর আগেও, হুমকি মেইলে বোমাতঙ্ক গোটা রাজ্য়ে। আদালত, অফিস থেকে পোস্ট অফি, সর্বত্রই।  হুমকি মেইল এসেছিল কলকাতার রুবির কাছে আনন্দপুর পাসপোর্ট অফিসে। কর্মীরা সবাই নীচে নেমে আসেন। শুরু হয় তল্লাশি। বাদ যায়নি সল্টলেক পাসপোর্ট অফিসও। সেখানেও হুমকি মেল আসে। সকালে অফিস খোলার পরই বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছিল  হাওড়া ময়দানে মেইন পোস্ট অফিসেও। একই ঘটনা ঘটে পূ্র্ব মেদিনীপুরের কাঁথি হেড পোস্ট অফিস, আসানসোল হেড পোস্ট অফিসেও। 

