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১৮% থেকে সোজা ৩৮%! রাজ্য সরকারি কর্মীদের ২০% ডিএ বাড়াল নতুন সরকার

West Bengal Budget 2026 DA Hike: উৎসবের আগেই খুশির খবর! পেনশনভোগী ও সরকারি কর্মচারীদের জন্য অতিরিক্ত ২০% ডিএ ঘোষণা বাজেটে। ১লা অক্টোবর থেকে এক ধাক্কায় ৩৮% হচ্ছে ডিএ! 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 22, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:14 PM IST
১৮% থেকে সোজা ৩৮%! রাজ্য সরকারি কর্মীদের ২০% ডিএ বাড়াল নতুন সরকার
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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