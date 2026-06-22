/১৮% থেকে সোজা ৩৮%! রাজ্য সরকারি কর্মীদের ২০% ডিএ বাড়াল নতুন সরকার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নতুন সরকারের প্রথম বাজেটে রাজ্য সরকারি কর্মচারী, আধা-সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীদের জন্য এক বিশাল উপহার দেওয়া হল। সরকারের প্রথম বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী এক ধাক্কায় অতিরিক্ত ২০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (DA) বৃদ্ধির ঐতিহাসিক ঘোষণা করেছেন।
নতুন ডিএ-র হিসেব
বর্তমানে কর্মচারীরা ১৮ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছিলেন। বাজেটে তার ওপর আরও অতিরিক্ত ২০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এই নতুন ঘোষণার ফলে রাজ্যে মোট মহার্ঘ ভাতার হার বেড়ে দাঁড়াল ৩৮ শতাংশ। এই সুবিধা থেকে বাদ যাচ্ছেন না অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরাও। পেনশন প্রাপকেরাও অতিরিক্ত ২০ শতাংশ হারে ডিয়ারনেস রিলিফ পাবেন।
কবে থেকে কার্যকরী হবে?
বাজেট প্রস্তাব অনুযায়ী, মহার্ঘ ভাতা এবং ডিয়ারনেস রিলিফের এই বর্ধিত হার আগামী ১ অক্টোবর, ২০২৬ থেকে কার্যকর করা হবে। রাজ্যের কাজে ও সরকারি নীতি রূপায়ণে সরকারি কর্মীদের এই অনবদ্য অবদানকে স্বীকৃতি জানাতেই সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বলে বাজেটে জানানো হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সরকারের এই মাস্টারস্ট্রোকে খুশির হাওয়া কর্মী মহলে।
কেন্দ্রের সঙ্গে এখনও ফারাক কতটা?
কেন্দ্রের কর্মীরা ৬০ শতাংশ হারে ডিএ পান। আগে কেন্দ্রের ডিএ-র পরিমাণ ছিল ৫৮ শতাংশ। তা সম্প্রতি দুই শতাংশ বা়ড়ানো হয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ৬০ শতাংশ হারে ডিএ দেওয়া হচ্ছে। সেই হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মীদের ডিএ-র সঙ্গে কেন্দ্রের ফারাক এখনও ২২ শতাংশ।
চলতি বছর অন্তর্বর্তী বাজেটে তৎকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ৪ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) বৃদ্ধির ঘোষণা করেছিল। গত ১ এপ্রিল থেকেই সেই ৪ শতাংশ হারে ডিএ পাওয়ার কথা ছিল ঘোষণা মতো। তবে নির্দিষ্ট সময় পার করে গেলেও তা নিয়ে নির্দেশিকা বের হয়নি। ফলে সরকারি কর্মচারীদের একটা বড় অংশ, এই নিয়ে চিন্তায় পড়েছিলেন। অবশেষে এই ঘোষণা বড় স্বস্তি রাজ্য সরকারের কর্মীদের জন্য।
রাজ্যের আর্থিক স্বাস্থ্যের যা হাল, তাতে বকেয়া ৪২ শতাংশ ডিএ এক লপ্তে মিটিয়ে দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। একথা জানাই ছিল। সেক্ষেত্রে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ২০ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করেছ। বাকি ১২ শতাংশ ডিএ আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে মিটিয়ে দেওয়া হবে কি? তুমুল কৌতূহল রয়েছে কর্মী মহলে। অনেকে মনে করছেন, তিনটি পর্যায়ে সম্পূর্ণ বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে। না হলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০২৭-এর জানুয়ারিতে সপ্তম বেতন কমিশন চালু করা সম্ভব হবে না।
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