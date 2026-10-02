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'এ তো শুরু হল', বক্সার জঙ্গলে এবার বাঘের গর্জন! পর্যটনে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Buxa Tiger Reserve: 'কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপহার দিয়ে গিয়েছেন আমাকে। বলেছেন, এই গভীর জঙ্গল জয়ন্তী লাগোয়া, মানস লাগোয়া, ২ হাজার চিহ্নিত করে বিশ্বমানের ফরেস্ট ডেস্টিনেশন বানাব। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 02, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 08:04 PM IST
'এ তো শুরু হল', বক্সার জঙ্গলে এবার বাঘের গর্জন! পর্যটনে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: বক্সার জঙ্গলে বাঘিনী ছাড়লেন মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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