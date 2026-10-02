'এ তো শুরু হল', বক্সার জঙ্গলে এবার বাঘের গর্জন! পর্যটনে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বক্সায় এবার বাঘের গর্জন! প্রথম ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কর্মসূচির হল আলিপুরদুয়ারে। বিহার থেকে বাঘিনীকে এনে বক্সার জঙ্গলে ছাড়লেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে ঘোষণা, 'আগামী দু'মাসের মধ্যে আরও ৩ বাঘ এখানে ছাড়া হচ্ছে'। এই কর্মসূচিতে ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এ তো শুরু হল। দেখতে দেখুন পশ্চিমবঙ্গের সরকার এই যে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ, তাকে কীভাবে কাজে লাগিয়ে গোটা পৃথিবীর পর্যটনদের এখানে নিয়ে আসবে। তাঁর সঙ্গে পরিকাঠামো। আমি কদিন আগেই হলংয়ে গিয়েছিলাম, বনবাংলো তৈরি হচ্ছে। তাকে আরও সুন্দর করে বানাতে বললাম। আমি সৌভাগ্যবান, সেদিন সন্ধ্য়া হয়ে গিয়েছিল, কোচবিহারে মদনমোহনজির মন্দির পুজো গিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করে, মূর্তিতে সেতু উদ্বোধন করে, জলদাপাড়ায় অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। তারপরেও গন্ডার দিবসে ৩ গণ্ডারের সঙ্গে সাক্ষাত্ করে এসেছি। দেখেছি অসংখ্য বাইসন। বন আধিকারিককে ধন্যবাদ দেব। তাঁরা দুটো হাতির নামকরণ আমাকে দিয়ে করিয়েছেন'।
মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'আগের সরকারের এসব করার মানসিকতা ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না, প্রচেষ্টাও ছিল না। শুধু ঝগড়া করা ছাড়া আর কোনও কাজ ছিল না। আমরা কীভাবে দাঁড় করিয়েছি, দেখবেন'। জানান, 'কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপহার দিয়ে গিয়েছেন আমাকে। বলেছেন, এই গভীর জঙ্গল জয়ন্তী লাগোয়া, মানস লাগোয়া, ২ হাজার চিহ্নিত করে বিশ্বমানের ফরেস্ট ডেস্টিনেশন বানাব। তিনি ওনার ডিপার্টমেন্টে সিনিয়র আধিকারিক যিনি পশ্চিমবঙ্গে ফরেস্ট কাজ করে দিল্লি চলে গিয়েছেন। তাকে দিয়ে গিয়েছেন আমার সঙ্গে। খুব দ্রুত একাজ করব'।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'আপানারা ২০১৯ থেকে মোদীজির সাথে আছেন। যেদিন আমরা সরকার করতে পারেনি, সেদিন পাঁচে পাঁচ বিধায়ক দিয়েছেন। উন্নয়নের আপনার ঋণ শোধ করে যাব। জেলা কোর্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে, উদ্বোধন অপেক্ষায়। আরও অনেক কাজ করতে হবে'।
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