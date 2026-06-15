/Death from Lightning: একটি শালিখের জন্য! পাখির শাবক ঘরে আনতে গিয়ে বাজ পড়ে মৃত্যু কিশোরের

বিশ্বজিৎ মিত্র: আকস্মিক বজ্রপাতে মৃত্যু হল এক কিশোরের (Death from Lightning)। শালিখ পাখিটির বাচ্চা ঘরে আনতে গিয়ে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হয় সে। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।
আচমকা বজ্রপাত
কী ঘটেছিল? স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার বিকেলে হঠাৎ করেই আকাশ কালো করে মেঘ জমতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি। ঘনঘন বাজ পড়তে থাকে। সেই সময় কল্যাণী থানার সগুনা এলাকায় শালিক পাখির বাচ্চা আনতে গিয়েছিল কিশোর মানস ব্যাপারী। ঠিক ওই সময়েই আচমকা বজ্রপাত।
প্রথমে জখম, পরে মৃত্যু
সেই বাজে গুরুতর জখম হয় মানস। পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে কল্যাণীর কলেজ অফ মেডিসিন অ্যান্ড জেএনএম হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
এলাকা জুড়ে শোকের আবহ
মৃত কিশোর মানস ব্যাপারী। তার বাড়ি কল্যাণী থানার লিচুতলা এলাকায়। পরিবারের একমাত্র সন্তান ছিল সে। হঠাৎ এই অকাল মৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছে এলাকার পরিবেশ। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে পৌঁছে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বজ্রপাতে কিশোরের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকা জুড়ে শোকের আবহ সৃষ্টি হয়েছে।
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