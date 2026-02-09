English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Canning: একীরে বাবা! প্রণামীর জামাকাপড় নাপসন্দ, বিয়ে মিটতেই কনের বাড়িতে হামলা আত্মীয়দের...

Canning: একীরে বাবা! প্রণামীর জামাকাপড় নাপসন্দ, বিয়ে মিটতেই কনের বাড়িতে হামলা আত্মীয়দের...

Canning:   গুরুতর জখম একই পরিবারের ৩ জন।  রক্তারক্তি কাণ্ড ক্যানিংয়ে।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Feb 9, 2026, 11:37 PM IST
Canning: একীরে বাবা! প্রণামীর জামাকাপড় নাপসন্দ, বিয়ে মিটতেই কনের বাড়িতে হামলা আত্মীয়দের...

প্রসেনজিত্‍ সরদার: প্রণামীতে দামী শাড়ি না পেয়ে ক্ষুদ্ধ আত্মীয়রা। বিয়ে মিটতেই কনের বাড়িতে হামলা! গুরুতর জখম একই পরিবারের ৩ জন। হুলস্থুল কাণ্ড দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Nadia Shocker: নদীয়ার নরাধম! দেহ দেখেই চোখ কপালে প্রতিবেশীদের, মৃত মায়ের অঙ্গ বেচছে গুণধর ছেলে!

বাঙালি বিয়েতে প্রণামীর দেওয়ার চল বহুদিনের। আত্মীয় পরিজনদের প্রণামী হিসেবে শাড়ি, জামাকাপড় দেন কনের বাড়ির লোকেরা। আর সেই প্রণামী দেওয়াকে কেন্দ্র করেই রক্তারক্তি কাণ্ড ক্য়ানিংয়ে। স্থানীয় সূত্রে খবর,  ক্যানিংয়ের পূর্ব দাঁড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা মহাদেব নস্কর। সম্প্রতি মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন তিনি। তখন ভগ্নিপতি সহ নিকট আত্মীয়দের নাকি দামী জামাকাপড় দেবেনও বলেছিলেন। কিন্তু আর্থিক কারণে শেষপর্যন্ত আর দিতে পারেননি মহাদেব।  বিয়ে মিটে গিয়েছে। 

এদিকে দামী কাপড় না পেয়ে  মহাদেবের বাড়িতে রীতিমতো লাঠি,লোহার রড নিয়ে  এক আত্মীয়ই হামলা চালান বলে অভিযোগ। কবে? আজ, সোমবার। বেধড়ক মারধর করা হয় পরিবারের লোকেরা। মাথা ফেটেছে কনের কাকা  প্রদীপ নস্করের। আহত হয়েছেন পরিবারের আরও ২ মহিলাও। রক্তাক্ত অবস্থায় আক্রান্তদের উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন প্রতিবেশীরা।

আরও পড়ুন: Nadia Shocker: 'প্রায়ই বাড়িতে আসত, সেই বন্ধুই ছেলেকে কুপিয়ে মেরে ফেলল! ভাবতে পারছি না'...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
canningattackMarriage
পরবর্তী
খবর

Lakshmir Bhandar Scheme: লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা আরও বেড়ে হল ১৭০০! স্বাস্থ্যসাথী ছাড়াই মিলবে ভাতা? জেনে নিন কোথায়, কী ভাবে আবেদন করবেন...
.

পরবর্তী খবর

Squid Game Punishment: নাটক দেখা, গান শোনার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড স্কুলপড়ুয়াদের! প্রকাশ্য রাস্তা...