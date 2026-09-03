দু'দিন আগেই বাড়ি ফেরেন স্বামী, ওদিকে আমবাগানে দেওর-বউদি... ভয়ংকর পরিণতি

বিশ্বজিত্ মিত্র: দেওর ও বউদির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। বৃহস্পতিবার সকালে নদীয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর মাঠপাড়া এলাকার একটি আম বাগান থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা দীপক সরদার (১৯) ও তার বউদি সুমিতা সরদার (১৮)-এর দেহ গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় দেখতে পান। খবর পেয়ে শান্তিপুর থানার পুলিস ঘটনাস্থলে গিয়ে জোড়া দেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুমিতা সরদারের স্বামী রক্ষী সরদার কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে সেন্টারিংয়ের কাজ করেন। স্বামী বাড়িতে না থাকার সুযোগে সুমিতার সঙ্গে তাঁর মামাতো দেওর দীপক সরদারের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর আগেও তাঁরা দুজনে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তখন রক্ষী সরদার ভিন রাজ্য থেকে বাড়িতে ফিরে স্ত্রীকে বুঝিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু তার পরও দেওর ও বউদির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক অব্যাহত ছিল।
গত সোমবারই কাজ সেরে ভিন রাজ্য থেকে বাড়ি ফেরেন রক্ষী সরদার। তাঁর দাবি, বাড়িতে কোনও পারিবারিক অশান্তি ছিল না। কিন্তু আজ সকালেই তিনি খবর পান, এলাকার একটি আম বাগানে তাঁর স্ত্রী ও ভাই একসঙ্গে আত্মঘাতী হয়েছে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই আম বাগানে উপচে পড়ে উৎসুক মানুষের ভিড়।
পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করে প্রথমে শান্তিপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ দুটি রানাঘাট মহাকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। এটি নিছকই প্রেমঘটিত বিবাদের জেরে আত্মহত্যা, নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা নিশ্চিত করতে পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিস।
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