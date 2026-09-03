Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /দুদিন আগেই বাড়ি ফেরেন স্বামী, ওদিকে আমবাগানে দেওর-বউদি... ভয়ংকর পরিণতি

দু'দিন আগেই বাড়ি ফেরেন স্বামী, ওদিকে আমবাগানে দেওর-বউদি... ভয়ংকর পরিণতি

Nadia Shocker: খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিস। খবর পেয়ে এলাকার মানুষজন ওই আম বাগানের ভিড় জমায়। পুলিস মৃতদেহটি উদ্ধার করে শান্তিপুর হাসপাতালে নিয়ে আসে। পরবর্তীকালে মৃতদেহ দুটি ময়নাতনদের জন্য রানাঘাট মহাকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 03, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:54 AM IST
দু'দিন আগেই বাড়ি ফেরেন স্বামী, ওদিকে আমবাগানে দেওর-বউদি... ভয়ংকর পরিণতি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
দু'দশকের অপেক্ষার অবসান! ২০২৭-এ নন্দীগ্রাম থেকে ছুটবে ট্রেন, প্রথম যাত্রী খোদ CM
2
3
4
5