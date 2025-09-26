Poisoned Biryani: পুজোর মুখে বিরিয়ানিতে বিষ মিশিয়ে ভাইকে খুন! কালনায় কেলেঙ্কারি...

Poisoned Biryani: পুজোর মুখে বিরিয়ানিতে বিষ মিশিয়ে ভাইকে খুন! কালনায় কেলেঙ্কারি...
Kalna Crime News: পুজোর ছুটির আগে অফিসে বিরিয়ানির আয়োজন। আর সেই বিরিয়ানি খেয়েই মৃত্যু হয় অফিস কর্মীর। মৃত ব্যক্তির দাদার অভিযোগ, তাঁর ভাইকে বিরিয়ানিতে বিষ মিশিয়ে খাওয়ানো হয়েছে।
সঞ্জয় রাজবংশী: পরিকল্পিতভাবে বিরিয়ানিতে বিষ দিয়ে ভাইকে খুন করার অভিযোগ উঠল সহকর্মীদের বিরুদ্ধে। এমনি গুরুতর অভিযোগ তুললেন মৃতের দাদা। গতকাল কালনার পূর্বস্থলী ১ বি এল আর ও অফিসের মুহুরি কর্মী, ও অফিস স্টাফদের সঙ্গে বিরিয়ানি খাওয়ার আয়োজন করা হয়। তা খেয়ে মৃত্যু হয় এক মুহুরি সুমন্ত মল্লিকের।
আরও পড়ুন:Ajker Rashifal | Horoscope Today: কোনও সুযোগকে হাতছাড়া করবেন না মেষ, অতীত থেকে হঠাৎ কেউ ফিরে আসতে পারে কুম্ভের...
গতকাল রাতে কালনা হাসপাতালে নিয়ে এলে ডাক্তাররা মৃত বলো ঘোষণা করে। একই সঙ্গে বিরিয়ানি খেয়ে গুরুতর অসুস্থ ওই অফিসের রেভিনিউ অফিসার কুন্তল মাঝি। ইতোমধ্যে তিনি বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুজোর ছুটির আনন্দে বিরিয়ানির আয়োজন করা হয়েছিল ওই অফিসে। পরিবারের দাবি এই মৃত্যু স্বাভাবিক নয় খাবারের বিষ দিয়ে খুন করা হয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় রহস্য তৈরি হয়েছে, সঠিক তদন্তের দাবি তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে বাতকর্ম করা নিয়ে ভাইকে খুনের অভিযোগ দাদার বিরুদ্ধে। জানা যায়, বনগাঁর গোপালনগর থানার কামদেবপুর ১১ নম্বর রেলগেট এলাকায় একই সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছিল এলাকার কয়েকজন ছেলে। হঠাৎই প্রদীপ ব্যাদ (১৫) মলদ্বার থেকে গ্যাস নির্গমন করার কারণে বিবাদ শুরু হয় পিসতুতো ও মামাতো ভাইয়ের মধ্যে।
আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: পড়বে প্রবল বাজ! গভীর নিম্নচাপে ভারী বৃষ্টিতে ফের দুর্যোগের আশঙ্কা... কোন দিন কেমন যাবে?
অভিযোগ এরপরে বিবাদ চরমে পৌঁছলে মামাতো ভাই বয়স ১৫- র প্রদীপের বুকে জোরে জোরে ঘুষি মারে বয়স ১৮-র পিসতুতো ভাই সূর্য ব্যাদ। এরপরে আশেপাশের বন্ধুরা ছুটে আসে। ততক্ষণে বুকের ব্যাথা নিয়ে অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রদীপ। তড়িঘড়ি বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। পুলিস সূর্যকে গ্রেফতার করে বলে জানা যায়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)