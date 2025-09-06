Son Killed Father: বাবার মাথায় সজোরে লাঠির বাড়ি! রক্তমাখা অবস্থায় ছেলে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mal Block Crime: ছেলে-বাবার তীব্র বিবাদ। রাগের মাথায় লাঠি দিয়ে বাবার মাথা ফাটিয়ে মেরেই ফেলল ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত ছেলে মানসিক ভারসাম্যহীন।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 6, 2025, 05:28 PM IST
অরূপ বসাক: বাবাকে লাঠির আঘাতে খুন, অভিযুক্ত মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলে | চাঞ্চল্য ওয়াসাবাড়ি চাবাগানে। আবারও খুনের ঘটনা মাল ব্লকের বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। শুক্রবার রাতে ওয়াসাবাড়ি চাবাগানের ফ্যাক্টরি লাইনে ছেলের হাতে খুন হলেন বাবা, এমনই অভিযোগ স্থানীয়দের।

মৃতের নাম অশোক মাল পাহাড়িয়া (৬৫)। অভিযুক্ত ছেলে কিরণ মাল পাহাড়িয়া(৩০), যিনি মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, শুক্রবার রাতে বাবা-ছেলের মধ্যে কথাকাটাকাটির পর কিরণ লাঠি দিয়ে বাবার মাথায় আঘাত করে। শনিবার সকালে অশোকবাবুর নিথর দেহ পাওয়া যায়। এরপর মালবাজার থানায় খবর দিলে পুলিস এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি হাসপাতালে পাঠায়। আটক করা হয়েছে অভিযুক্ত কিরণকে।

ঘটনার বিষয়ে বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য অনুপ শর্মা বলেন, 'ছেলে ও বাবার মধ্যে বিবাদ হয়েছিল। সেই সময় মাথায় মার খেয়ে মৃত্যু হয়। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক।'

প্রসঙ্গত, শুক্রবার সকালেও ওয়াসাবাড়ি চাবাগানের রোড লাইনে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছিল। পরপর দুই মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। মালবাজার থানার পুলিস ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

উল্লেখ্য, বেশ কিছু মাস আগে পুরশুড়ায় এই ধরণের এক ভয়ংকর ঘটনা সামনে আসে। সেখানে ছেলের ঘুসিতে বাবার মৃত্যু। পরিবার সূত্রে জানা যায়, মৃত সিদ্ধেশ্বর পাত্রের (৭১) বড় ছেলে অনন্ত পাত্রের সঙ্গে বাবার সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অশান্তি চলছিল। মাঝে মধ্যেই অনন্ত পাত্র তার বড় ছেলে জিৎ পাত্র ও বৌমা সুমিত্রা পাত্র, মৃত সিদ্ধেশ্বর পাত্র ও তার স্ত্রী মিনতি পাত্রকে সম্পত্তির কারণে মারধর করতেন।

ঘটনার দিনও বাবা-মাকে সম্পত্তির কারণে মারধর করেন। মৃত সিদ্ধেশ্বর পাত্রের বড় ছেলে অন্তত পাত্র ও তার ছেলে জিৎ পাত্র ও অন্তত পাত্রের স্ত্রী সুমিত্রা পাত্র মিলে তাকে মারধর করে। মৃত সিদ্ধেশ্বর পাত্রের ছোট ছেলে প্রহ্লাদ পাত্রের দাবি, বাবাকে এলোপাথারি ঘুসি ও মারধরের কারণে বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওই অবস্থায় বাবাকে প্রথমে থানায় নিয়ে আসা হয়। তারপর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিত্‍সকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

