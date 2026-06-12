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Brutal murder: চলন্ত বাসে গলা কেটে খুন! ‘প্রেমের প্রস্তাব’ ফেরানোর চরম প্রতিশোধ, খুনি ইজাজুলের যাবজ্জীবন

 Katwa court: বাসের ভেতর শেষ হয়ে গিয়েছিল ১৪ বছরের ‘জ্যোতি’, ২৩ মাসের মাথায় মেয়ের খুনিকে যাবজ্জীবন দিল আদালত! । অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীর মায়ের লড়াই সফল। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 12, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:51 PM IST
Brutal murder: চলন্ত বাসে গলা কেটে খুন! ‘প্রেমের প্রস্তাব’ ফেরানোর চরম প্রতিশোধ, খুনি ইজাজুলের যাবজ্জীবন
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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