/Brutal murder: চলন্ত বাসে গলা কেটে খুন! ‘প্রেমের প্রস্তাব’ ফেরানোর চরম প্রতিশোধ, খুনি ইজাজুলের যাবজ্জীবন

সন্দীপ ঘোষচৌধুরী: চলন্ত বাসে প্রকাশ্য দিবালোকে এক অষ্টম শ্রেণীর নাবালিকার গলা কেটে খুনের ঘটনায় ঐতিহাসিক রায় দিল আদালত। প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় ১৪ বছরের আরসিদা খাতুনকে নৃশংসভাবে খুন করার অপরাধে ইজাজুল সেখ ওরফে বাবু সেখ নামে এক যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল কাটোয়া মহকুমা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট। যাবজ্জীবনের পাশাপাশি অপরাধীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানাও করেছেন বিচারক রুদ্রপ্রসাদ রায়। আদালতের এই রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে নিহত নাবালিকার পরিবার।
বাসের ভেতর শিউরে ওঠা সেই হত্যাকাণ্ড
২০২৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর এক হাড়হিম করা ঘটনার সাক্ষী হয়েছিল কেতুগ্রাম। কাটোয়া থানার হরিপুর গ্রামের বাসিন্দা আরসিদা খাতুন (১৪) ওরফে জ্যোতি সেদিন দুপুরে মাসির সঙ্গে বাসে চেপে কেতুগ্রামের আরনা গ্রামে যাচ্ছিল। বাসটি যখন কোমরপুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে পৌঁছায়, তখন বাসের বাকি যাত্রীদের সামনেই আচমকা চড়াও হয় একই গ্রামের যুবক ইজাজুল সেখ। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধারালো ছুরি দিয়ে আরসিদার গলার নলি কেটে দিয়ে চম্পট দেয় সে। বাসের ভেতরেই রক্তাক্ত অবস্থায় ছটফট করতে করতে মৃত্যু হয় অষ্টম শ্রেণীর ওই ছাত্রীর। ঘটনার পর কেতুগ্রাম থানার পুলিস মৃতদেহ-সহ বাসটিকে থানায় নিয়ে আসে। ঘটনার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওইদিন রাতে কুমোরপুরের একটি মাঠ থেকে খুনি ইজাজুলকে গ্রেফতার করে পুলিস।
২৩ মাসের মাথায় এল রায়
দীর্ঘ ২৩ মাস বিচারাধীন অবস্থায় থাকার পর অবশেষে এই মামলার বিচারপর্ব শেষ হল। সরকারি আইনজীবী ইমরান কাশেম বলেন, "এটি অত্যন্ত নৃশংস এবং বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা। তবে অপরাধীর এটি প্রথম অপরাধ হওয়ায় বিচারক তাকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি দিয়েছেন।"
মেয়ের হত্যাকারীর এই কঠোর শাস্তির পর আরসিদার মা ঝর্ণা বিবি বলেন, "মেয়েটা ওর প্রেমের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিল বলেই ও এভাবে কেড়ে নিল আমার জ্যোতিকে। আজ ওর সাজা হওয়ায় আমার মেয়ের আত্মা শান্তি পাবে।" এক তরফা প্রেমের নামে এই চরম বর্বরতার উপযুক্ত সাজা হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন কাটোয়াবাসীও।
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