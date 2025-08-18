English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Malda: ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীকে নৃশংস খু*ন! তারপর স্ত্রী নিজেই নির্বিকারে থানায় গিয়ে...

Malda Crime News: স্বামীকে নৃশংস খুন! হাতমুখ বেঁধে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ স্ত্রী এবং সত্‍ ছেলের বিরুদ্ধে। তারপর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করল স্ত্রী।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 18, 2025, 03:50 PM IST
রণজয় সিংহ: হাতমুখ বেঁধে নৃশংসভাবে নিজের স্বামীকে খুন করে ইংলিশ বাজার থানায় আত্মসমর্পণ করল স্ত্রী এবং সৎ ছেলে। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য মালদার ইংলিশ বাজার পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের নরসিংহ কুপ্পা এলাকায়। জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম যদুভূষণ দাস। পুলিস এই ঘটনায় তার স্ত্রী দয়া দাস এবং তার সৎ ছেলে বিক্রম মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে।

জানা যায়, গতকাল রাতে সৎ ছেলে এবং মা মিলে বাবাকে নৃশংসভাবে খুন করে। প্রথমে হাত-পা বেঁধে ব্যাপক মারধর করা হয়। এরপর ধারাল কোদাল এবং হাঁসুয়া দিয়ে একাধিকবার কোপান হয়। এরপর রক্তাক্ত দেহ টেনে হিঁচড়ে ঘরের ভেতর নিয়ে যাওয়া হয়। আজ সকালে এরপর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে স্ত্রী। পুলিস ঘটনাস্থলে এসে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। তবে কী কারণে এই খুন তা এখনও জানা যায়নি। 

উল্লেখ্য, অন্যদিকে পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীকে মারধর এবং তারপর তাঁর কানের লতি ছিড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটে, নদীয়ার শান্তিপুর থানার চাঁদড়া গ্রামে। ঘটনার কথা জানিয়ে শান্তিপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন স্ত্রী।

স্ত্রী ছবি দেবনাথের সঙ্গে স্বামী টিংকু দেবনাথের দীর্ঘদিন ধরেই পারিবারিক অশান্তি রয়েছে। গতকালকে রাতে অশান্তি চরমে উঠলে কথা কাটাকাটির মাঝে কানে আঘাত করে এরপর তাকে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই ছবি দেবনাথের কানে ১৫ টি সেলাই পড়েছে। আজ স্বামীর বিরুদ্ধে শান্তিপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন স্ত্রী ছবি দেবনাথ। তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিস। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি।

