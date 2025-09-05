Teacher Abuse: এগরায় 'রাক্ষস' স্যর! পড়া না পারায় পিটিয়ে ২১ খুদে পড়ুয়াকে হাসপাতালে...

Teacher Abuse: এগরায় 'রাক্ষস' স্যর! পড়া না পারায় পিটিয়ে ২১ খুদে পড়ুয়াকে হাসপাতালে...
Purba Medinipur: পড়া না পারায় ছাত্র-ছাত্রীদের বেধড়ক মার। প্রতিবাদে স্কুলে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। তুলকালাম পরিস্থিতি।
কিরণ মান্না: স্কুলে একাধিক ছাত্রছাত্রীকে বেধড়ক মারধর। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। সেই ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষক শিক্ষিকাদের স্কুলের ভিতর তালা লাগিয়ে বিক্ষোভে শামিল গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরার অস্তিচক সুরেন্দ্র যোগেন্দ্র বিদ্যাপীঠে।
জানা গিয়েছে, বিপ্লব পণ্ডা নামে স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক বৃহস্পতিবার সকালে অষ্টম শ্রেণির ক্লাস নিতে যান। সেখানে ছাত্রীদের পড়া না পারার দোহাই দিয়ে বেধড়ক মারধর করেন। ছাত্র-ছাত্রীরা জানাচ্ছেন বিপ্লববাবুর কোনও ক্লাসই ছিল না, হঠাৎ ঢুকে পড়ে পড়া হয়েছে কিনা জানতে চেয়ে না পারলে এরকম তাণ্ডব চালান। বর্তমানে ২১ জন ছাত্র ছাত্রী আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেই ঘটনার খবর গ্রামবাসীরা জানতে পেরে স্কুলের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের তালা বন্ধ করে রেখে বিক্ষোভ দেখান।
ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে এগরা থানার পুলিস সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালালেও, পুলিসের কোনও কথা শুনতে চাইনি গ্রামবাসীরা। তাদের দাবি, ছাত্রছাত্রীরা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ওই শিক্ষক স্কুলে বন্দী থাকবে। শিক্ষকের বিরুদ্ধে মদ্যপানের অভিযোগও তোলা হয়। যদিও পুলিস রাতে শিক্ষককে আটক করলে সাময়িকভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া গিয়েছে।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই মধ্যপ্রদেশে শিক্ষকের হাড়হিম কাণ্ড সামনে আসে। খুদে পড়ুয়ার উপর অমানবিক অত্য়াচার। ঘটনার ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে দেখা যায়, দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রকে নিয়ম শেখানোর নামে নিষ্ঠুর শাস্তি দিচ্ছেন শিক্ষক।
শিশুটিকে একটি টেবিলের নিচে চেপে ধরে কাঠের লাঠি দিয়ে তার পিঠে বারবার আঘাত করা হচ্ছে। শিশুটি যন্ত্রণায় চিৎকার করলেও শিক্ষক থামেননি। এই দৃশ্য দেখে অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা হতভম্ব হয়ে গেলেও কেউ শিশুটিকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি।
