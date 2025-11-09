English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Brother Attacks Sister: বেধড়ক মারধর, চুলের মুঠি ধরে অমানবিক অত্যাচার! হাওড়ায় দাদার হাতে নির্যাতনের শিকার বোন...

Howrah: শ্বশুরবাড়িতে সাংসারিক অশান্তির জেরে স্বামী, সন্তান-সহ বাপের বাড়ি ঠাঁই নেন। নিজেরই এক ভাইয়ের বাড়ি থাকতে শুরু করলে আরও এক অশান্তির মধ্যে পড়তে হয় তাঁকে। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 9, 2025, 11:34 AM IST
শুভাশিষ মণ্ডল: নিজের ভাইয়ের হাতেই আক্রান্ত বিবাহিতা বোন৷ অমানবিক অত্যাচার চুলের মুঠি ধরে বেধড়ক মারধরের ভিডিয়ো প্রকাশ্যে ৷ আতঙ্কিত ওই মহিলা অভিযোগ দায়ের থানায়। ঘটনা আমতা থানা এলাকার রুইদাস পাড়ার।

জানা যায়, নাসিমা বেগম নামের ওই গৃহবধূ শ্বশুর বাড়ি থেকে সাংসারিক অশান্তির জেরে আমতার রুইদাস পাড়ায় নিজের বাপের বাড়ি স্বামী স্ত্রী দুজনেই চলে আসেন বেশ কিছুদিন আগেই। সেখানে ছোট ভাইয়ের সম্পত্তির মধ্যে ছোট ভাইয়ের অনুমতিতে তারা তাঁর বাড়িতেই থাকতে শুরু করেন। অভিযোগ নাসিমার অন্য ভাই শেখ তপন আলী মাসখানেক ধরেই ওই বাড়ি ও জায়গা থেকে বোনকে বেরিয়ে যেতে বলেন। এবং দাবি করেন যে ওই সম্পত্তি তাঁর ৷

বোন নাসিমা জানান, যেহেতু ছোট ভাইয়ের সম্পত্তির উপরে তারই অনুমতিতে বাড়িতে আছে তাই তিনি বেরোতে চাননি ৷ এতেই রেগে যায় তার ভাই শেখ তপন আলী। এই নিয়ে নাসিমার ওপর বিভিন্নভাবে অত্যাচার করতে থাকেন ভাই শেখ তপন আলী। এই ঘটনায় দুদিন আগে জামাইবাবুকেও মারধর করেছিল নাসিমার ভাই তপন আলী৷ এরপরেও তাদের উপর অত্যাচার থেমে থাকেনি।

দুদিন আগে বোন নাসিমাকে অমানবিকভাবে চুলের মুঠি ধরে বেধড়ক মারধরের একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসে।  সেখানে দেখা যায় শরীরের বিভিন্ন জায়গায় তাকে মারধর করা হয়। পোশাক ছিড়ে দেওয়া হয়। চুলের মুঠি ধরে অমানবিকভাবে মারধর করে অত্যাচার করা হচ্ছে ৷ সঙ্গে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে শেখ তপন আলী। তার বক্তব্য এক্ষুনি ওই সম্পত্তি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে ওই সম্পত্তি তাঁর।

নাসিমা জানান, তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দিচ্ছে ভাই শেখ তপন আলী। নিজের নিরাপত্তার অভাব বোধের কথাও জানান তিনি। একজন দাদা কীভাবে নিজের বোনকে এভাবে অমানবিক অত্যাচার করে মারধর করতে থাকে। সেই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। নাসিমার অভিযোগ ঘটনায় আমতা থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়েও পুলিস অভিযোগ নিতে গড়িমসি করে শেষে দুবারের মাথায় তাদের অভিযোগ নেওয়া হয়। নাসিমার স্বামী অসুস্থ দুটি বাচ্চা নিয়ে আতঙ্কে রয়েছে। সে হাত জড়ো করে সকলের কাছে নিরাপত্তা চাইছে।

