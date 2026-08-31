/নদিয়ার সীমান্তে উদ্ধার ২৫ কোটির ১৫ কেজি সোনা! BSF-এর অপারেশনে জালে আন্তর্জাতিক চক্রের মহিলা স্মাগলার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানা এলাকার বানপুর সীমান্তে ধরা পড়ল প্রায় ২৫ কোটি টাকার সোনা। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এই সোনা উদ্ধার করেছে বিএসএফ। পাচারের সময় সোনা সমেত হাতেনাতে ধরা পড়েন এক সন্দেহভাজন মহিলা। তার কাছ থেকেই উদ্ধার হয় প্রায় ১৫.৬০৭ কেজি সোনা। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২৪ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা।
বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, সীমান্ত এলাকায় চোরাচালানের চেষ্টা হতে পারে সূত্র মারফত এমন খবর পেয়ে জওয়ানরা বানপুর সীমান্ত এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছিলেন। সেই সময় এক মহিলার চলাফেরা অত্যন্ত সন্দেহজনক বলে মনে হয়। জওয়ানরা তৎক্ষণাৎ তাকে ঘিরে ফেলে আটক করেন। এরপর তল্লাশি চালাতেই তার হেফাজত থেকে মোট ১৫.৬০৭ কেজি সোনা উদ্ধার হয়।
উদ্ধার হওয়া বিশাল পরিমাণ এই সোনার সঙ্গে আন্তর্জাতিক চোরাচালান চক্রের যোগ রয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। এই বিপুল পরিমাণ সোনা সীমান্ত পেরিয়ে কার কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, কার কাছ থেকে এই সোনা নিয়ে আসা হয়, কার কাছে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল, জানতে ধৃত মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন বিএসএফের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। বিএসএফের প্রাথমিক অনুমান, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর পিছনে বেশ বড় কোনও চক্র সীমান্তে সক্রিয় রয়েছে।
বিএসএফ জানিয়েছেন, ধৃত মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে। অন্যদিকে, এই ঘটনার পর সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। বিএসএফ-এর টহল বাড়ানো হয়েছে। কঠোর নজরদারি চালানো হচ্ছে।
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