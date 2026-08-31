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নদিয়ার সীমান্তে উদ্ধার ২৫ কোটির ১৫ কেজি সোনা! BSF-এর অপারেশনে জালে আন্তর্জাতিক চক্রের মহিলা স্মাগলার

Gold seized: উদ্ধার হওয়া বিশাল পরিমাণ এই সোনার সঙ্গে আন্তর্জাতিক চোরাচালান চক্রের যোগ রয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনার পর সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। বিএসএফ-এর টহল বাড়ানো হয়েছে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 31, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:06 PM IST
নদিয়ার সীমান্তে উদ্ধার ২৫ কোটির ১৫ কেজি সোনা! BSF-এর অপারেশনে জালে আন্তর্জাতিক চক্রের মহিলা স্মাগলার

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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নদিয়ার সীমান্তে উদ্ধার ২৫ কোটির ১৫ কেজি সোনা! জালে আন্তর্জাতিক চক্রের মহিলা স্মাগলার
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