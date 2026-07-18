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শনির গেরোয় অভিষেক! বাড়ির পর এবার অফিসও গুঁড়িয়ে দিচ্ছে বুলডোজার

Abhishek Banerjee: ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমতলা কার্যালয়ে পুলিসের অভিযান। পাঁচতলা ভবনটি অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান ছাড়াই নির্মিত হয়েছে বলে অভিযোগ। তাই ভাঙা হচ্ছে অভিষেকের অফিস।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 18, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:13 PM IST
শনির গেরোয় অভিষেক! বাড়ির পর এবার অফিসও গুঁড়িয়ে দিচ্ছে বুলডোজার
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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