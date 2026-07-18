/শনির গেরোয় অভিষেক! বাড়ির পর এবার অফিসও গুঁড়িয়ে দিচ্ছে বুলডোজার

পিয়ালি মিত্র: শনিতে অভিষেকের শনির খাঁড়া! ভাইপোর কার্যালয়ে হাজির বিশাল পুলিস ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। আমতলায় অভিষেকের অভিষেকের অফিস ভাঙতে এসেছে বুলডোজার। আজই গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে কার্যালয়। ইতিমধ্যে সেই বুলডোজার অ্যাকশন শুরুও হয়ে গিয়েছে। গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে অভিষেকের অফিস।
অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান ছাড়াই পাঁচতলা ভবন
ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমতলা কার্যালয়ে পুলিসের অভিযান। পুলিস ও প্রশাসন সূত্রে খবর, পাঁচতলা ওই ভবনটি অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান ছাড়াই নির্মিত হয়েছে বলে অভিযোগ। এ নিয়ে আগেই নোটিস জারি করা হলেও শুনানিতে কেউ হাজির হননি। এরপর শনিবার সকালে বিশাল পুলিসবাহিনী, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং দমকলকে সঙ্গে নিয়ে ওই কার্যালয়ে পৌঁছয় প্রশাসন। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে পুলিস।
আমতলায় অভিষেকের কার্যালয়ে বুলডোজার। অফিস ভাঙতে এসেছে তিনটি বুলডোজার। আজই ভাঙা হবে সেই কার্যালয়। অভিযোগ, এই কার্যালয় তৈরির কোনও অনুমতি ছিল না। ২০১৭ সালে এই কার্যালয় তৈরি হয়েছিল। প্রশাসন সূত্রে খবর, এই কার্যালয়টি সরকারি জায়গা দখল করে বেআইনিভাবে তৈরি করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরেই এই নিয়ে আইনি জটিলতা ও স্থানীয় স্তরে ক্ষোভ ছিল। স্থানীয়দের দাবি, এখানে আগে একটা বেকারি ছিল। সেটায় বছর ১৫ আগে রহস্যজনক ভাবে আগুন লাগে, তারপরই অফিস তৈরি হয়।
রাজনৈতিক উত্তেজনা
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমতলা মোড় ও সংলগ্ন এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকেই এই ভাঙচুর চালানো হচ্ছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসংযোগের একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল এই অফিস। ফলে এটি ভেঙে ফেলার ঘটনায় ক্ষুব্ধ তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরা। যদিও প্রশাসনের বক্তব্য, আইন সবার জন্য সমান। তা সে কোনও সাধারণ মানুষ হোক বা প্রভাবশালী কোনও নেতা।
অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রাখা হয়েছে। সকাল থেকেই কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয় গোটা এলাকা। এরপরই জেসিবি এবং বুলডোজার দিয়ে ভাঙার কাজ শুরু হয়। স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতেই এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে। পরিস্থিতি থমথমে হলেও বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
শান্তিনিকেতনেও বুলডোজার
প্রসঙ্গত, এর আগে ভবানীপুরের হরিশ মুখার্জি রোডে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন ‘শান্তিনিকেতন’ বিল্ডিংয়েও বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ এনে কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে নোটিস পাঠানো হয়। পুরসভার পক্ষ থেকে বেআইনি অংশ ভাঙতে পৌঁছয় বুলডোজারও। বর্তমানে সেই মামলা হাইকোর্টে বিচারাধীন।
পুরসভার নোটিসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। আদালতের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, যেন কোনওরকম চূড়ান্ত পদক্ষেপ বা ভাঙচুরের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। সেই মামলাটি-ই বর্তমানে হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। হাইকোর্টের রায়ের ওপরই এখন নির্ভর করছে ‘শান্তিনিকেতন’ ভবনের ভবিষ্যৎ এবং সেখানে বুলডোজার চলবে কি না।
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