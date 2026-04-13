Dilip Ghosh: বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলাতেও চলবে 'বুলডোজার', ফের পুরনো মেজাজে দিলীপ ঘোষ

Dilip Ghosh: বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলাতেও চলবে 'বুলডোজার', ফের পুরনো মেজাজে দিলীপ ঘোষ
ই গোপী: তৃণমূলের যারা সিন্ডিকেটওয়ালা তাদের উল্টো টাঙিয়ে সোজা করে দেওয়া হবে বলে আজ পশ্চিম বর্ধমানের সভা থেকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অমিত শাহ। আর এদিনই নিজের চেনা মেজাজে ফের ধরা দিলেন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। সোজা জানিয়ে দিলেন, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে চলবে বুলডোজার।
সোমবার খড়গপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল সরকার এবং রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তীক্ষ্ণ আক্রমণ শানালেন দিলীপ। তাঁর সাফ কথা,রাজ্যে শান্তি ফেরাতে এবং দুর্নীতিমুক্ত করতে বিজেপি ক্ষমতায় এলে উত্তরপ্রদেশের ধাঁচে ‘বুলডোজার’ নীতি প্রয়োগ করা হবে।
ফিরহাদ হাকিমের একটি পুরনো মন্তব্যের রেশ টেনে দিলীপ ঘোষ বলেন, "ইউপি, বিহার, দিল্লি, গুজরাট সব জায়গায় রামরাজ্য হয়েছে। সেখানে কি কোনো মুসলমানকে কেটে ফেলা হয়েছে?"। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে মুসলিমরা বেশি নিরাপদ এবং কর্মসংস্থানের জন্য তারা সেই রাজ্যগুলিতেই পাড়ি দিচ্ছে। টিএমসি রাজ্যে মুসলিমরা সুরক্ষিত নয়, এখানে কেবল বিভাজনের রাজনীতি চলছে।"
নন্দীগ্রাম সমবায় সমিতির অনিয়ম এবং এনআইএ (NIA)-সিবিআই (CBI) তদন্ত প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন, যারা দুর্নীতি করেছে তাদের আইনের মুখোমুখি হতেই হবে। বিজেপি এলে দুর্নীতিগ্রস্তদের ঠাঁই হবে জেলে। নির্বাচনের সঙ্গে তদন্তের কোনও সম্পর্ক নেই, আদালত তার নিজের কাজ করছে।"
আরও পড়ুন-ক্লাস সিক্সের গাজন সন্ন্যাসী নীলের দিনে পুজোর আগে তলিয়ে গেল নদীতে; কীভাবে দুর্ঘটনা?
আরও পড়ুন-৫ মে-র পর উল্টো টাঙিয়ে সিধে করে দেব, বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে ভয়ংকর হুমকি শাহর
বন্দে মাতরম বিরোধী ও ভাষা বিতর্ক নিয়েও মুখ খোলেন তিনি। তিনি বলেন, "বন্দে মাতরম স্লোগান দিয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছেন। যারা এর বিরোধিতা করবে, তাদের দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।"
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আক্রমণ করে তিনি বলেন, "বিজেপি নেতাদের 'বহিরাগত' বলা হয়, অথচ মুখ্যমন্ত্রী ইদের জামাতে গিয়ে উর্দুতে ভাষণ দেন। বাংলায় থাকতে হলে বাংলা শিখতে হবে। রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং অপরাধীদের দমনে 'বুলডোজার'বা যা যা প্রয়োজন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে তার সবটাই প্রয়োগ করা হবে।
অন্যদিকে, সোমবার গড়বেতার বনকাটি এলাকায় গড়বেতা বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী প্রদীপ লোধার সমর্থনে জনসভা করলেন খড়গপুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। এদিন বিকেলে এই জনসভায় প্রচুর বিজেপি কর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। সভা শেষে দিলীপ ঘোষ বলেন, মমতা বন্দোপাধ্যায় না গেলে আলু চাষিদের মুক্তি নেই। সেইজন্য আলু চাষিকেই আমরা প্রার্থী করেছি। এবার বিদায় পর্ব আসন্ন। গরবেতায় সায়নী ঘোষের রোড শোতে লোক না হওয়া প্রসঙ্গে বলেন, কে তাকে দেখতে যাবে? কেন যাবে? যারা এখানকার মানুষদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। জঙ্গলমহল কে ভিখারী বানিয়ে দিয়েছেন। সেইসব মানুষকে কেউ দেখতে যাবেন না।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)