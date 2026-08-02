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পড়াশোনায় মন নেই! বাড়িতে বকুনি খেয়ে সোজা রাজস্থান, এক মাস পর উদ্ধার ক্লাস নাইটের দুই ছাত্রী

Burdwan: স্কুলে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টেশনের শৌচাগারে পোশাক বদলে উধাও দুই ছাত্রী! সঙ্গে সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 02, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:05 PM IST
পড়াশোনায় মন নেই! বাড়িতে বকুনি খেয়ে সোজা রাজস্থান, এক মাস পর উদ্ধার ক্লাস নাইটের দুই ছাত্রী
Image Credit: রাজস্থান থেকে উদ্ধার বর্ধমানের দুই স্কুল ছাত্রী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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