/পড়াশোনায় মন নেই! বাড়িতে বকুনি খেয়ে সোজা রাজস্থান, এক মাস পর উদ্ধার ক্লাস নাইটের দুই ছাত্রী

অরূপ লাহা: বাড়িতে পড়াশোনা নিয়ে বকাবকি। কাজের সন্ধানে সোজা রাজস্থানে ক্লাস নাইনের দুই ছাত্রী! সিসিটিভি ফুটেজ ও মোবাইলের লোকেশনে সূত্রে ধরে অবশেষে তাদের উদ্ধার করল জিআরপি। সময় লাগল একমাস। গ্রেফতার এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমানে।
জিআরপি সূত্রে খবর, গত ১ জুলাই স্কুলে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বর্ধমানের রামাশিস হিন্দি হাই স্কুলের পাঁচ ছাত্রী। মেমারি থেকে ট্রেনে বর্ধমানে আসে তারা। বর্ধমানে নেমে যথারীতি স্কুলে চলে যায় ৩ জন। এদিকে বাকি ২ জন শৌচাগারে গিয়ে স্কুলের ইউনিফর্ম ছেড়ে সাধারণ পোশাক পরে ফেলে। তারপর ট্রেনে করে বর্ধমান থেকে ফের মেমারি। মেমারির একটি দোকান থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড কেনে এবং বিহার হয়ে চলে যায় রাজস্থানে। এরপর শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। শেষে ১৬ জুলাই বর্ধমান থানায় নিখোঁজ ডায়ের করেন ওই দুই ছাত্রীর পরিবারের লোকেরা।
অভিযোগে পেয়েই তদন্তে নামে পুলিস। খতিয়ে দেখা হয় স্টেশনে সিসিটিভি ফুটেজ। সঙ্গে মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক ও অন্যন্য প্রযুক্তগত তথ্যে সাহায্যে রাজস্থানের ফুলবাগ এলাকার খোঁজ মেলে ওই দুই স্কুল ছাত্রী। কবে? ৩১ জুলাই। আজ, রবিবার তাদের ফিরিয়ে আনা হয় বর্ধমানে।
মেমারি বিধায়ক মানব গুহ বলেন, 'প্রাথমিক তদন্তে এটি প্রেম বা অপহরণের ঘটনা বলে মনে হচ্ছে না'। তাঁর দাবি, 'পড়াশোনার চেয়ে দুই ছাত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি সময় কাটাত। সেই কারণে পরিবারের বকাবকিতে তারা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে এবং বিহার হয়ে রাজস্থানে পৌঁছে যায়'। বিধায়কের আরও বক্তব্য, 'জিআরপির তৎপরতায় দুই ছাত্রীকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তারা বড় বিপদের মুখে পড়তে পারত। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত প্রভাব অনেক কিশোর-কিশোরীকে ভুল পথে পরিচালিত করছে। এই বিষয়টি নিয়ে পরিবার ও সমাজ—উভয়কেই'।
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