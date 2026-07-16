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বর্ধমানে চাষে সংকট‌! রেলের পদক্ষেপে বিপাকে হাজার হাজার কৃষক

Burdwan farmers crisis:  বিধায়কের আশ্বাস, বিষয়টি রেলের নজরে এনে দ্রুত সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেবেন

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 16, 2026, 10:22 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:22 PM IST
বর্ধমানে চাষে সংকট‌! রেলের পদক্ষেপে বিপাকে হাজার হাজার কৃষক
Image Credit: বর্ধমানে চাষে সংকট‌! Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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