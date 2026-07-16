/বর্ধমানে চাষে সংকট‌! রেলের পদক্ষেপে বিপাকে হাজার হাজার কৃষক

পার্থ চৌধুরী: রাজ্যের 'শস্যগোলা' বর্ধমানে এবার চাষে সংকট। রেলের পদক্ষেপে বিপাকে হাজার হাজার কৃষক। মাঠে ফলস ফলাতে পারবেন তো? দিন কাটে চরম উদ্বেগে। রায়না-১ ব্লকের ঘটনা।
স্থানীয় সূত্রে খবর, একদিনে বসতি, আরেক দিকে চাষের জমি। মাঝখান নিয়ে চলে দিয়েছে রেললাইন। রামকৃষ্ণপুর রেললাইন ব্যবহার জমিতে যাতায়াত করতেন রামকৃষ্ণপুর, ক্ষেমতা, চণ্ডীপুর, গোপীনাথপুর, সেহারাবাজার-সহ মোট আটটি গ্রামের কয়েক হাজার কৃষক। স্থানীয় বাসিন্দারা ব্যবহার করতেন একটি শ্মশান ও খেলার মাঠও।
কৃষকদের দাবি, ওই এলাকায় একটি স্থায়ী ও নিরাপদ পারাপারের ব্যবস্থা করার দাবিতে রেলের বিভিন্ন দপ্তর এবং প্রশাসনের কাছে একাধিকবার আবেদন জানানো হয়েছে। কিন্ত কোনও সুরাহা মেলেনি। এসবের মধ্যে গতকাল, বুধবার যাত্রী নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ওই ঢালটি বন্ধ করতে এলাকায় আসেন আধিকারিক ও কর্মীরা। কৃষকরা বাধা দিলে কিছুটা উত্তেজনাও ছড়িয়ে পড়ে। শেষে স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপে কৃষকদের স্বার্থে একটি সমাধান সূত্রে বের হয়।
অভিযোগ, আজ, বৃহস্পতিবার সকালে ফের এলাকায় যান রেলের আধিকারিকরা। সঙ্গে রেল পুলিস। ওই ঢালটি পাকাপাকিভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে চরম অনিশ্চয়তার মুখে কৃষকরা। এবার কীভাবে জমিতে যাবেন, তা রীতিমতো দুঃশ্চিন্তায় তাঁরা।
খবর পেয়ে আজ ঘটনাস্থলে যান রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্র। কৃষক ও রেল আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। বিধায়কের আশ্বাস, বিষয়টি রেলের নজরে এনে দ্রুত সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেবেন। কৃষকদের দাবি, এই ঢালটি স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেলে তাঁদের প্রায় পাঁচ কিলোমিটার ঘুরে কৃষিজমিতে যেতে হবে। এতে শুধু সময়ই নষ্ট হবে না, বর্ষার মরসুমে কৃষিকাজও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে।
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