  Sandeshkhali incident: ট্যাংক খুলতেই মিলল মা ও ৩ মাসের মেয়ের আধপোড়া দেহ; ভোটবঙ্গে হাড়হিম ঘটনা

Sandeshkhali incident: ট্যাংক খুলতেই মিলল মা ও ৩ মাসের মেয়ের আধপোড়া দেহ; ভোটবঙ্গে হাড়হিম ঘটনা

Sandeshkhali incident: পুলিস সূত্রে খবর, ট্যাংকে মহিলার দেহটি বসা অবস্থায় ছিল। পায়ে কাছেই শিশুটির দেহ। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 12, 2026, 05:54 PM IST
হাড়গিম সন্দেশখালি

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের খবরের শিরোনামে সন্দেশখালি। ওই গৃহবধূ ও তাঁর তিনমাসের মেয়ের আধপোড়া দেহ উদ্ধারে তুমুল চাঞ্চল্য। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মৃতের স্বামীকে আটক করেছে পুলিস।  

আরও পড়ুন:  RG Kar Hospital: মধ্যরাতে আরজি করে বিভীষিকা: ফায়ার অ্যালার্ম বাজতেই হুড়োহুড়ি, তীব্র আতঙ্ক

স্থানীয় সূত্রের খবর, সন্দেশখালির মণিপুর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন বছর বাইশের গৃহবধূ সুনিতা মাইতি। তাঁর তিনমাসের মেয়ের নাম শুদ্ধি। শ্বশুড়-শাশুড়ি সোনারপুরে গিয়েছিলেন। শনিবার রাতে বাড়িতে ছিলেন সুনিতা, তাঁর স্বামী বিপ্লব ও মেয়ে শুদ্ধি। আজ, রবিবার সকালে উঠে বিপ্লব দেখেন, বিছানায় স্ত্রী ও সন্তান নেই। এরপর দোতলা বারান্দায় রাখা ট্যাংক খুলতেই নাকি দু'জনের আধপোড়া দেহ দেখতে পান!

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সন্দেশখালি থানার পুলিস। পুলিস সূত্রে খবর, ট্যাংকে মহিলার দেহটি বসা অবস্থায় ছিল। পায়ে কাছেই শিশুটির দেহ। পাশেই আবার কেরোসিনের জার। সেই জারটি কিন্তু পোড়েনি। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান প্রসেনজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, শুনেছি মেয়েটি থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল। বলত, আমি তো আর বাঁচব না। মেয়েটাকে একটু দেখ।

এখন যদি মেয়ে নিয়ে আত্মহত্যাই করে থাকেন ওই গৃহবধূ, তাহলে ট্যাংকে বসে কীভাবে সেই ঘটনা ঘটালেন? শরীরে আগুন লাগানোর  পর কীভাবে-ইবা চুপচাপ বসে থাকলেন? তদন্তে নেমেছে পুলিস।

আরও পড়ুন:  Kolkata Dating App Scam: কলকাতায় কেলেঙ্কারি: ফার্স্ট ডেটেই ক্যাফেতে ডাকল মেয়েটি, খেয়েদেয়ে মুচকি হেসে বেরিয়ে যেতেই ছেলের হাতে ৮৫০০ টাকার বিল

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

