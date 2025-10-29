English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bus Accident: ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে কলকাতাগামী ভলভো বাস! ৬০ জন যাত্রীর... কেটে বের করা হল দেহ...

Kolkata Bound Volvo bus accident: প্রাথমিকভাবে পুলিস অনুমান করছে, ঘুমে চোখ লেগে এসেছিল চালকের। ফলে বাসের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন চালক। তার জেরেই ঘটে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 29, 2025, 01:02 PM IST
ই.গোপী: ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে কলকাতাগামী বাস (Bus Accident)। বাসটি ওড়িশা থেকে কলকাতার বাবুঘাট আসছিল। জলেশ্বর থানার অন্তর্গত লক্ষ্মণনাথ টোলগেটের সামনে ডলফিন (Dolphin Travels bus) নামক যাত্রীবাহী বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনার জেরে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছেন ২ জন। বাসে ছিলেন ৬০ জন যাত্রী। তার মধ্যে অন্তত ৯ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে বাসের খালাসি ও চালকের। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে বলে জানা গিয়েছে। 

মঙ্গলবার মধ্যরাতে বাসটি ওড়িশা থেকে প্রায় ৬০ জন যাত্রী নিয়ে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে কলকাতা ফিরছিল। সেইসময় লক্ষ্মণনাথ টোলগেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনায় দুমড়ে মুচড়ে যায় বাসের সামনের অংশ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাসের খালাসি ও চালকের। গুরুতর আহত হন বাসে থাকা প্রায় ৯ জন যাত্রী। প্রাথমিকভাবে পুলিস অনুমান করছে, ঘুমে চোখ লেগে আসার কারণেই বাসের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন চালক। তার জেরেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। 

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান পুলিস ও স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকরা। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। প্রথমে সামনের অংশ কেটে সেখান থেকে বাসের খালাসি ও চালকের নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। তারপর একে একে আহত যাত্রীদের সেই দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাস থেকে বের করে আনা হয়। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে। 

এদিকে দুর্ঘটনার পর দীর্ঘক্ষণ জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও পুলিসের সহযোগিতায় জাতীয় সড়কের যানজট মুক্ত হয়। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, বাস ও লরিটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটলো তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে।

