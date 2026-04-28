West Bengal Assembly Election 2026: কমিশনের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ: কেন ভোট দিতে পারেন না তুলে নিয়ে যাওয়া বাসের কর্মীরা?

West Bengal Assembly Election 2026:  যাঁরা বুথে বিভিন্ন দায়িত্বে থাকেন বা আপদকালীন পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা কিন্ত পোস্টাল ব্য়ালটের মাধ্যমে নির্দিষ্ট দিনের আগেই নিজের ভোটটা দিয়ে দেন। কিন্তু বাসচালক বা কর্মীদের সে সুযোগ থাকে না।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 28, 2026, 10:47 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: কমিশনের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ: কেন ভোট দিতে পারেন না তুলে নিয়ে যাওয়া বাসের কর্মীরা?
ভোটে কেন ব্রাত্য বাসচালকরা?

অরূপ লাহা: রাত পোহালেই ভোট। কিন্তু এবারও আর ভোট দেওয়া হবে না। কারণ, ভোটের ডিউটি! SIR আবহে ক্ষোভে ফুঁসছেন বর্ধমানের বাস চালক ও কর্মীরা। 

আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: কালু ও গোবরাকে কামড়ে দিয়েছে তৃণমূল কর্মীরা, ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বর্ধমান দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী

ভোটের ডিউটিতেই বঞ্চনা! যাঁরা বুথে বিভিন্ন দায়িত্বে থাকেন বা আপদকালীন পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা কিন্ত পোস্টাল ব্য়ালটের মাধ্যমে নির্দিষ্ট দিনের আগেই নিজের ভোটটা দিয়ে দেন। কিন্তু বাসচালক বা কর্মীদের সে সুযোগ থাকে না। ফলে ভোট আসে, ভোট যায়। কিন্তু তাঁদের আর ভোট দেওয়া হয় না।়

বাসকর্মীদের দাবি, শুধু দু-একজন নয়, প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ জন বাসকর্মী এই সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য, একদিকে প্রশাসন ভোটের হার বাড়াতে সচেতনতা চালায়, অন্যদিকে নির্বাচনী কাজে যুক্ত এক বড় অংশের মানুষই ভোট দিতে পারেন না। এ যেন এক বড় বৈপরীত্য। তাই ভবিষ্যতে যাতে বাসচালক ও বাসকর্মীরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেই দাবিই তুলছেন তাঁরা।

তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বাস চালাচ্ছেন ধনেশ্বর বাউরী। তাঁর কথায়, 'আমি এত বছর ধরে বাস চালাচ্ছি, কিন্তু কোনোদিনই ভোট দিতে পারিনি। লোকসভা হোক বা বিধানসভা,ভোটের সময় আমাদের ডিউটিতে থাকতে হয় অন্যত্র। নিজের কেন্দ্র থেকে দূরে থাকি, ফলে ভোট দেওয়া আর হয়ে ওঠে না। প্রশাসনের কাছে আবেদন, যাতে আমাদের ভোট দেওয়ার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়'।

একই সুর শোনা গেল বাসকর্মী তপন মালিকের গলায়ও। তিনি জানান, 'আমাদের ডিউটি পড়েছে আউশগ্রাম ১ নম্বর ব্লকের গুসকরা কলেজে। প্রতি বছরই একই সমস্যা হয়। আমরা যারা ভোটের কাজে যুক্ত, তারাই ভোট দিতে পারি না। যদি আমাদের জন্য বিশেষ কোনও ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে খুবই ভালো হয়'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

