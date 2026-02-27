Bus fare hike: ন্যূনতম ১২ টাকা! ভোটের আগেই বাড়ছে বাসভাড়া? ১ এপ্রিল থেকে ১৫ হাজার বাস... বড় আপডেট...
Bus fare hike before West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের মুখে আজ জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট ন্যূনতম ১২ টাকা বাস ভাড়া ঘোষণার দাবিতে রাজ্যের পরিবহন দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সৌমিত্র মোহনকে চিঠি দিলেন।
অয়ন ঘোষাল: ভোটের মুখেই রাজ্যে ভাড়া বাড়ছে বাসের? ২০১৮ সালের জুলাই মাসে শেষবার রাজ্যে বেসরকারি বাসের ভাড়া বেড়েছিল। তারপর থেকে আর বাসের ভাড়া বাড়েনি। এবার সেই ভাড়া-ই বৃদ্ধির দাবি। ভোটের মুখে ভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে রাজ্যের উপর চাপ বাড়াল বেসরকারি বাস মালিকদের বৃহত্তম সংগঠন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট।
২০১৮ সালের জুলাই মাসে শেষবার রাজ্যে বেসরকারি বাসের ভাড়া বেড়েছিল। সরকারি বাসে স্পেশাল বা এস বসিয়ে ১ থেকে ২ টাকা ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ সড়ক গণ পরিবহনের সিংহভাগ চাপ যাদের বহন করতে হয় তারা এখনও ৭ টাকা ন্যূনতম ভাড়ায় বাস চালাচ্ছেন। অনেক ইউনিয়ন নিজেরাই ভাড়া বাড়িয়ে ১০ টাকা ন্যূনতম ভাড়া করে নিয়েছে। যেটা কার্যত বেআইনি। ভোটের মুখে আজ জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট ন্যূনতম ১২ টাকা বাস ভাড়া ঘোষণার দাবিতে রাজ্যের পরিবহন দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সৌমিত্র মোহনকে চিঠি দিলেন। পাশাপাশি আরেকটি সমস্যার কথাও জানানো হল।
ইতিমধ্যেই রাজ্যে কেন্দ্রীয় আধাসেনা পৌঁছাতে শুরু করেছে। জেলায় জেলায় আধাসেনা যাতায়াতের জন্য বাস তুলে নিচ্ছে পুলিস। অথচ সেই বাসের দৈনিক ভাড়া এবং বাস কর্মীদের দৈনিক অ্যালাওয়েন্স এখনও পর্যন্ত নির্ধারিত হয়নি। বারবার বলা সত্ত্বেও যদি অবস্থার পরিবর্তন না হয় তাহলে ১ এপ্রিল থেকে সংগঠনের হাতে থাকা ২৫ হাজার বাসের মধ্যে ১৫ হাজার বাস বসিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়।
