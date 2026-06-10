/Cabinet Portfolio Allocation: রাজ্য মন্ত্রিসভার দফতর বণ্টন: মুখ্যমন্ত্রীর হাতে কোন কোন দফতর? বাকি কে কোন দায়িত্বে? পূর্ণাঙ্গ তালিকা

শ্রেয়সী গাঙ্গুলি: অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান। গত ১ জুন লোকভবনে শপথ নেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভার রাজ্যের ৩৫ জন মন্ত্রী। তবে তাঁদের দফতর বণ্টন বাকি ছিল। মঙ্গলবার রাত থেকে শুরু হয় সেই দফতর বণ্টন। কে পেলেন কোন দফতর? মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাতেই বা থাকছে কোন দফতর? চলুন জেনে নেওয়া যাক রাজ্যের মন্ত্রীদের হাতে থাকা দফতরের পূর্ণাঙ্গ তালিকা-
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাতে থাকছে স্বরাষ্ট্র, জমি, বিদ্যুৎ, তথ্য-সংস্কৃতি এবং অন্যান্য দফতর যা এখনও পর্যন্ত বন্টন করা হয়নি।
গৌরীশংকর ঘোষ হলেন ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ার, মাস এডুকেশন এবং লাইব্রেরি মন্ত্রী।
কল্যাণ চক্রবর্তী হলেন আইটি, বায়োটেকনোলজি, ফুড প্রসেসিং এবং হর্টিকালচার বা উদ্যানপালন মন্ত্রী।
অরূপ কুমার দাস হলেন সেচ এবং জলপথ পরিবহন মন্ত্রী।
রাজেশ মাহাত হলেন প্রাণিসম্পদ এবং মৎস্য মন্ত্রী।
অজয় পোদ্দার হলেন পিএইচই এবং পিডব্লিউডি মন্ত্রী।
নিশীথ প্রামাণিক উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন এবং ওয়াটার রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট মন্ত্রী।
এদের মধ্যে যেমন ক্যাবিনেট মন্ত্রী মানে পূর্ণমন্ত্রীরা আছেন, তেমনই আছেন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রীও। ওদিকে মঙ্গলবার রাতেই জানা গিয়েছিল বাকি আরও কে কোন দায়িত্বে? যার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা, শিল্প, পরিবহনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতরও।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী- শারদ্বত মুখোপাধ্যায়
অর্থমন্ত্রী- স্বপন দাশগুপ্ত
শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী- তাপস রায়
স্কুলশিক্ষা, আবাসন, MSME ও টেক্সটাইল - দীপক বর্মন
উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষামন্ত্রী- জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
পরিবেশ ও বনমন্ত্রী- মনোজ ওঁরাও
পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী- অর্জুন সিং
নারী ও শিশুকল্যাণ এবং সেল্ফ হেল্প গ্রুপ অ্যান্ড প্রোগ্রাম মনিটরিং- মালতি রাভা রয়
তথ্য ও সংস্কৃতি দফতের প্রতিমন্ত্রী হচ্ছেন পূর্ণিমা চক্রবর্তী।
সূত্রের খবর, পর্যটন মন্ত্রী হচ্ছেন শংকর ঘোষ এবং কৃষি দফতরের মন্ত্রী হচ্ছেন দুধকুমার মণ্ডল।
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