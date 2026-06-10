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Cabinet Portfolio Allocation: রাজ্য মন্ত্রিসভার দফতর বণ্টন: মুখ্যমন্ত্রীর হাতে কোন কোন দফতর? বাকি কে কোন দায়িত্বে? পূর্ণাঙ্গ তালিকা

West Bengal Cabinet Portfolio Allocationকে পেলেন কোন দফতর? মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাতে থাকছে কোন দফতর? চলুন জেনে নেওয়া যাক রাজ্যের মন্ত্রীদের হাতে থাকা দফতরের পূর্ণাঙ্গ তালিকা- 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 10, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:46 PM IST
Cabinet Portfolio Allocation: রাজ্য মন্ত্রিসভার দফতর বণ্টন: মুখ্যমন্ত্রীর হাতে কোন কোন দফতর? বাকি কে কোন দায়িত্বে? পূর্ণাঙ্গ তালিকা
Image Credit: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভায় কার হাতে কোন দফতর?

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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