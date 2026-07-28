/৯২২৬ জনকে একাধিকবার অনুদান, ১২৫ কোটি টাকা লেনদেনে গরমিল, আমফান ত্রাণে বিস্ফোরক CAG রিপোর্ট

প্রবীর চক্রবর্তী: ঘূর্ণঝড় আমফান-এর পর ত্রাণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত কাজের নিরীক্ষায় একাধিক গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ উঠে এল ভারতের মহাহিসাব নিরীক্ষক (CAG) এর রিপোর্টে। ২০২০ সালের ২০ মে পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ উপকূলে আছড়ে পড়া অম্ফানে রাজ্যের ১৬টি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাজ্যের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে আক্রান্ত হন এবং ৯৯ জনের মৃত্যু হয়। ক্ষয়ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল (NDRF)-এর কাছে ৩৫,০১৮ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা চায়। যদিও কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ২,৭০৭.৭৭ কোটি টাকা সহায়তার সুপারিশ করা হয়।
ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান বাড়িয়ে বলা হয়
ক্যাগ রিপোর্টে দাবি, কেন্দ্রের কাছে আর্থিক সহায়তা চাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন ছিল অতিরঞ্জিত এবং অবাস্তব। নিরীক্ষার সময় প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পক্ষে পর্যাপ্ত নথি বা জেলা-ভিত্তিক মূল্যায়ন রিপোর্টও পাওয়া যায়নি। ফলে সরকারের দাবি যাচাই করা সম্ভব হয়নি বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।
ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে নীতি বদল
রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত সম্পূর্ণ ও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত পরিবারকে ২০ হাজার টাকা করে গৃহনির্মাণ অনুদান দেওয়া হয়। কিন্তু জুনের পর নীতিতে পরিবর্তন এনে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ২০ হাজার টাকা এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এই হারের ভিত্তি বা যৌক্তিকতার কোনও নথি সরকারের কাছে পাওয়া যায়নি বলে ক্যাগ জানিয়েছে।
৯,২২৬ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে একাধিকবার অনুদান
নিরীক্ষায় আরও ধরা পড়েছে, ৯,২২৬ জন উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে একাধিকবার গৃহনির্মাণ অনুদান পাঠানো হয়েছে, যার আর্থিক পরিমাণ ১৮.০৭ কোটি টাকা। ক্যাগের মতে, এতে উপভোক্তা নির্বাচন প্রক্রিয়ার দুর্বলতা এবং ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT)-এর আগে পর্যাপ্ত যাচাইয়ের অভাব স্পষ্ট হয়েছে।
১২৫.০৭ কোটি টাকা লেনদেনের অসঙ্গতি
এছাড়া দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় উপভোক্তাদের তালিকায় থাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বরের সঙ্গে প্রকৃত লেনদেনের অ্যাকাউন্ট নম্বরের মিল পাওয়া যায়নি। এমন ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ১৭৫টি ক্ষেত্রে মোট ১২৫.০৭ কোটি টাকা লেনদেনের অসঙ্গতি ধরা পড়েছে।
আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণে ক্যাগ জানিয়েছে, ২০১৯ সালের ‘বুলবুল’ ঘূর্ণিঝড়ের উপভোক্তাদের তালিকা ব্যবহার করে ৫,৬২৭ জনকে ২.৮২ কোটি টাকার উদ্যানপালন সহায়তা দেওয়া হয়েছে, যা আম্ফান-পরবর্তী সহায়তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে গুরুতর প্রশাসনিক ত্রুটি বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।
ক্যাগের এই পর্যবেক্ষণ আমফান-পরবর্তী ত্রাণ বণ্টন, ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন এবং সরকারি আর্থিক সহায়তা প্রদানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।
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