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৯২২৬ জনকে একাধিকবার অনুদান, ১২৫ কোটি টাকা লেনদেনে গরমিল, আমফান ত্রাণে বিস্ফোরক CAG রিপোর্ট

CAG Report on Amphan Relief: রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত সম্পূর্ণ ও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত পরিবারকে ২০ হাজার টাকা করে গৃহনির্মাণ অনুদান দেওয়া হয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 28, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:35 PM IST
৯২২৬ জনকে একাধিকবার অনুদান, ১২৫ কোটি টাকা লেনদেনে গরমিল, আমফান ত্রাণে বিস্ফোরক CAG রিপোর্ট

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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