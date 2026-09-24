/নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের আগে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে নিয়ে হাইকোর্টের বিরাট রায়: ভোটে লড়তে পারবে? কী বললেন বিচারক?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: আসন্ন নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের মুখে কলকাতা হাইকোর্টে বড় আইনি স্বস্তি পেতে চলেছেন কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান। তাঁর জামিন সংক্রান্ত শুনানিতে হাইকোর্টের তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ-- 'প্রার্থীকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া উচিত'। একইসঙ্গে পুরনো মামলায় রাজ্য পুলিসের ভূমিকা নিয়ে আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়েছে প্রশাসন।
বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মিলন প্রধানের জামিন মামলার শুনানিতে আদালতের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত ইতিবাচক। বিচারপতি ঘোষ মন্তব্য করেন, 'মিলন প্রধানকে নির্বাচনে লড়তে দিন।' বিচারপতির স্পষ্ট বলেন, 'আমি অন্তর্বর্তী জামিন দিচ্ছি, নির্বাচনে অংশ নিক, বাকিটা মামলার ভাগ্যের ওপর নির্ভর করবে।'
শুক্রবার বিকেল ৪টেয় এই মামলার পরবর্তী শুনানি ধার্য রয়েছে, তবে আদালতের এই প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট যে কংগ্রেস প্রার্থীর অন্তর্বর্তী জামিন মেলা কার্যত সময়ের অপেক্ষা।
এদিকে অন্য একটি এজলাসেও মিলন প্রধানের আইনি রক্ষাকবচ সংক্রান্ত শুনানিতে পুলিসের ভূমিকা নিয়ে তীব্র বিস্ময় প্রকাশ করেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। আদালত নির্দেশ দেয়, কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে নতুন করে কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না এবং আগামী ১২ অক্টোবর পর্যন্ত খেজুরি সংক্রান্ত মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো যাবে না।
শুনানিপর্বে পুলিস ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে একগুচ্ছ কড়া প্রশ্ন তোলে আদালত। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য কার্যত স্তম্ভিত হয়ে প্রশ্ন তোলেন, '২০০৭ সালের মামলায় পুলিস ২০২৬ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর শোন অ্যারেস্টের আবেদন জানাচ্ছে, এটা সত্যিই আশ্চর্যের!'
আদালতের আগের নির্দেশের পরেই কেন নতুন মামলায় তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হল, তা নিয়েও রাজ্যকে প্রশ্ন করা হয়-- '২০২১ সালে যে মামলায় ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়েছিল, সেই মামলায় এই বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আপনারা কী করছিলেন? আপনারা যে রিপোর্টের কথা বলছেন, তা আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে কি? আগে কেন এই মামলার কথা জানানো হয়নি?' রাজ্যের তরফে অবশ্য দাবি করা হয় যে তারা নতুন করে কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না।
অন্যদিকে, বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দ্রুত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য সরকার।
রাজ্যের যুক্তি, হাইকোর্টের পুরনো নির্দেশের ভিত্তিতেই আগে প্রত্যাহার হওয়া মামলা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং একটি পুরনো খুনের মামলায় পুলিস তাঁকে শোন অ্যারেস্ট করেছে। নিম্ন আদালত ইতোমধ্যেই মিলন প্রধানের জামিনের আর্জি খারিজ করেছে, ফলে সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশ খারিজের আবেদন জানায় রাজ্য। আগামীকাল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে এই আর্জিরও শুনানির সম্ভাবনা।
সব মিলিয়ে, নির্বাচনের ঠিক মুখে পুরোনো মামলায় কংগ্রেস প্রার্থীকে গ্রেফতার ও একের পর এক ধারায় জড়ানো নিয়ে পুলিসের ভূমিকা নিয়ে আদালতের প্রশ্ন। বিচারপতি ঘোষের এজলাসে শুক্রবার বিকেল চারটের শুনানি মিলন প্রধানকে অন্তর্বর্তী স্বস্তি দিয়ে ভোটের ময়দানে পৌঁছে দিতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক ও আইন মহল।
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