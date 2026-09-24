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নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের আগে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে নিয়ে হাইকোর্টের বিরাট রায়: ভোটে লড়তে পারবে? কী বললেন বিচারক?

Nandigram By Election: বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মিলন প্রধানের জামিন মামলার শুনানিতে আদালতের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত ইতিবাচক। বিচারপতি ঘোষ মন্তব্য করেন, 'মিলন প্রধানকে নির্বাচনে লড়তে দিন।' বিচারপতির স্পষ্ট বলেন, 'আমি অন্তর্বর্তী জামিন দিচ্ছি, নির্বাচনে অংশ নিক, বাকিটা মামলার ভাগ্যের ওপর নির্ভর করবে।' 

Reported ByArnabangshu NiyogiEdited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 24, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 03:50 PM IST
নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের আগে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে নিয়ে হাইকোর্টের বিরাট রায়: ভোটে লড়তে পারবে? কী বললেন বিচারক?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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