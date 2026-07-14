Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /রাজ্য সরকারী কর্মীদের অবসরের পর প্রাপ্য টাকা নিয়ে হাইকোর্টের বিরাট রায়: কখন পেনশন পাবেন আপনি? স্পষ্ট করল আদালত

রাজ্য সরকারী কর্মীদের অবসরের পর প্রাপ্য টাকা নিয়ে হাইকোর্টের বিরাট রায়: কখন পেনশন পাবেন আপনি? স্পষ্ট করল আদালত

Calcutta High Court: হাইকোর্টে মামলাকারীর পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে প্রবীণ আইনজীবী আশীষ কুমার চৌধুরী অত্যন্ত জোরালো কয়েকটি যুক্তি আদালতের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পেনশন এবং গ্র্যাচুইটি কোনও দয়া বা অনুদান নয়, এটি একজন সরকারি কর্মচারীর নিজস্ব কর্মজীবনের উপার্জিত সম্পত্তি। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 14, 2026, 11:05 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:05 PM IST
রাজ্য সরকারী কর্মীদের অবসরের পর প্রাপ্য টাকা নিয়ে হাইকোর্টের বিরাট রায়: কখন পেনশন পাবেন আপনি? স্পষ্ট করল আদালত
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
দুর্নীতির নিশানায় TMC: হাবরার নামী রেস্তোরাঁ কাম বারে নেশার সঙ্গে সুলভ অন্য মধুও,
Habra Crime48 min ago
2
POK firing ncident2 hrs ago
3
India coach2 hrs ago
4
Tarakeswar Mohanto Row2 hrs ago
5
kalyan banerjee2 hrs ago