/রাজ্য সরকারী কর্মীদের অবসরের পর প্রাপ্য টাকা নিয়ে হাইকোর্টের বিরাট রায়: কখন পেনশন পাবেন আপনি? স্পষ্ট করল আদালত

অর্ণবাংশু নিয়োগী: বিভাগীয় বা বিচার বিভাগীয় তদন্তের দীর্ঘসূত্রতার কারণে সরকারি কর্মচারীরা আর তাঁদের প্রাপ্য রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট থেকে বঞ্চিত হবেন না। তৃণমূল ও বিজেপি--উভয় সরকারের তীব্র আপত্তি ও বিরোধিতাকে খারিজ করে যুগান্তকারী রায় দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, কোনও সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে তদন্ত চললেও অনন্তকাল তাঁর পেনশন বা গ্র্যাচুইটি আটকে রাখা যাবে না। বিচারপতি মধুরেশ প্রসাদ এবং বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের ডিভিশন বেঞ্চ মামলাকারীর পক্ষে রায় দিয়ে ৬ শতাংশ সুদ-সহ বকেয়া গ্রাচুইটি ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকারকে।
কী ছিল মূল ঘটনা?
এই মামলার সূত্রপাত বাম আমলে, ২০০০ সালে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া থানার পুলিস হেফাজতে থাকাকালীন এক বিচারাধীন অভিযুক্ত নিখোঁজ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ওই অভিযুক্তের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। লক-আপে মৃত্যুর এই গুরুতর ঘটনায় একাধিক পুলিস অফিসারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করে তৎকালীন সরকার। অভিযুক্ত পুলিস অফিসারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রণব দত্ত। ২০১১ সালে তিনি চাকরি থেকে অবসর নেন। কিন্তু অবসরের পরও তাঁর বিরুদ্ধে চলা বিভাগীয় তদন্তের নিষ্পত্তি হয়নি, যা আজও বিচারাধীন।
সরকারি যুক্তি ও আইনি লড়াই
রাজ্য সরকার ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভিস (ডেথ-কাম-রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট) রুল’ বা ডিটিসিআরবি (DCRB) নিয়মের দোহাই দিয়ে প্রণব বাবুর পেনশন এবং গ্রাচুইটি সম্পূর্ণ আটকে রাখে। সরকারের যুক্তি ছিল, কর্তব্যরত সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ থাকলে এবং তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বেনিফিট আটকে রাখার এক্তিয়ার সরকারের রয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে নিজের জমানো হকের টাকা পাওয়ার জন্য আইনি লড়াই শুরু করেন ওই পুলিস অফিসার। স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল (স্যাট)-এ আবেদন জানালেও রায় তাঁর বিপক্ষে যায়। এরপর তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন।
হাইকোর্টে মামলাকারীর পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে প্রবীণ আইনজীবী আশীষ কুমার চৌধুরী অত্যন্ত জোরালো কয়েকটি যুক্তি আদালতের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পেনশন এবং গ্র্যাচুইটি কোনও দয়া বা অনুদান নয়, এটি একজন সরকারি কর্মচারীর নিজস্ব কর্মজীবনের উপার্জিত সম্পত্তি। কোনও রুল বা নিয়ম দেখিয়ে আদি-অনন্তকাল একজন ব্যক্তির এই প্রাপ্য বেনিফিট আটকে রাখা যায় না। যে নিয়মের ওপর ভিত্তি করে টাকা আটকানো হচ্ছে, তারও একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকা বাঞ্ছনীয়।
হাইকোর্টের যুগান্তকারী রায়
সরকার পক্ষের আইনজীবীরা বেনিফিট আটকে রাখার পক্ষে সওয়াল করলেও, শেষ পর্যন্ত ডিভিশন বেঞ্চ মামলাকারীর যুক্তিই গ্রহণ করে। আদালত রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছে, গত ১৬ বছরের বকেয়া গ্রাচুইটি ৬ শতাংশ সুদ-সহ মামলাকারীকে ফেরত দিতে হবে।
আইনজীবী মহলের একাংশের ব্যাখ্যা, হাইকোর্টের এই রায় রাজ্যের প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগে এক নতুন নজির তৈরি করল। বছরের পর বছর ধরে চলা সরকারি তদন্তের কচ্ছপ গতির কারণে বহু সরকারি কর্মচারী অবসরের পর চরম আর্থিক অনটনে দিন কাটান। তদন্ত শেষ না হওয়ার অজুহাতে তাঁদের প্রাপ্য আটকে রাখা হয়। কলকাতা হাইকোর্টের এই যুগান্তকারী নির্দেশের ফলে এখন থেকে দীর্ঘসূত্রতার চক্করে পড়া হাজার হাজার সরকারি কর্মচারীর প্রাপ্য পাওয়ার পথ সুগম হল।
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