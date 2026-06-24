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আপার প্রাইমারির ১৬০০ চাকরিপ্রার্থীর মাথায় বাজ: হাইকোর্টের বিরাট রায়, চাকরি থাকবে না কি... বড় আপডেট

2016 Upper Primary Recruitment: তবে এই অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। মামলাকারীদের অভিযোগ ছিল, মূল নিয়োগ প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে অযোগ্যদের চাকরি পাইয়ে দিতে এবং দুর্নীতি আড়াল করতেই তৎকালীন শাসকদল অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির এই অভিনব রাস্তা বেছে নিয়েছিল। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 24, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:50 PM IST
আপার প্রাইমারির ১৬০০ চাকরিপ্রার্থীর মাথায় বাজ: হাইকোর্টের বিরাট রায়, চাকরি থাকবে না কি... বড় আপডেট
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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