/আপার প্রাইমারির ১৬০০ চাকরিপ্রার্থীর মাথায় বাজ: হাইকোর্টের বিরাট রায়, চাকরি থাকবে না কি... বড় আপডেট

অর্ণবাংশু নিয়োগী: আপার প্রাইমারিতে কর্মশিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে চাকরি দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত শূন্যপদ (Supernumerary Post) তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়ে এবার রাজ্যের নতুন সরকারকে ভেবে দেখার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তৃণমূল সরকারের নেওয়া এই বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নতুন ক্যাবিনেট বহাল রাখবে নাকি প্রত্যাহার করে নেবে-- তা সুনির্দিষ্টভাবে আদালতকে জানাতে হবে। হাইকোর্টের এই নির্দেশের পর একদিকে যেমন আইনি জটিলতা বাড়ল, অন্যদিকে তেমনই চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়লেন নিয়োগের সুপারিশপত্র পাওয়া প্রায় দেড় হাজার চাকরিপ্রার্থী।
সূত্রের খবর, এসএসসি নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা বিচার হবে বিচারপতি অমৃতা সিনহার ঘরে। আগের মামলা সঙ্গে নতুন মামলা হলে সব তিনি শুনবেন বলেই খবর পাওয়া যাচ্ছে।
কী এই সুপার নিউমারারি বিতর্ক?
মামলার বিবরণ অনুযায়ী, ২০১৬ সালের কর্মশিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি দেওয়ার জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC) প্রায় ১ হাজার ৬০০টি অতিরিক্ত শূন্যপদ বা সুপার নিউমেরারি পদ তৈরি করেছিল। তৎকালীন তৃণমূল সরকারের মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেট এই পদ তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তীতে এই অতিরিক্ত শূন্যপদের ভিত্তিতে ১ হাজার ২৪০ জনের একটি প্যানেলও তৈরি করা হয়েছিল।
তবে এই অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। মামলাকারীদের অভিযোগ ছিল, মূল নিয়োগ প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে অযোগ্যদের চাকরি পাইয়ে দিতে এবং দুর্নীতি আড়াল করতেই তৎকালীন শাসকদল অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির এই অভিনব রাস্তা বেছে নিয়েছিল। এর আগে কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু এই অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা নিয়ে কড়া ভাষায় তৃণমূল সরকারকে একাধিকবার ভর্ৎসনা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত হাইকোর্ট এই অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির রাজ্যের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়।
হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চের সেই বাতিল করার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে পুনরায় মামলা দায়ের হয়। বর্তমান মামলার শুনানিতে হাইকোর্ট রাজ্যের বর্তমান নতুন ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভাকে এই বিষয়ে একটি বড় ‘অ্যাসাইনমেন্ট’ দিয়েছে।
মামলার অন্যতম আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত জানান, আদালত নতুন সরকারকে গোটা বিষয়টি নতুন করে ভেবে দেখতে বলেছে। আগের সরকারের নেওয়া সেই অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির সিদ্ধান্ত বর্তমান সরকার বহাল রাখবে নাকি তা প্রত্যাহার করে নেবে-- সেই নয়া সিদ্ধান্ত হলফনামা আকারে হাইকোর্টকে স্পষ্ট জানাতে হবে।
চরম অনিশ্চয়তায় ১৬০০ চাকরিপ্রার্থী
আদালতের এই নির্দেশের পর স্বভাবতই ঘুম উড়েছে নিয়োগের সুপারিশ পাওয়া চাকরিপ্রার্থীদের। মামলার অপর এক আইনজীবী আশীষ কুমার চৌধুরী বলেন, 'যদি নতুন সরকার প্রাক্তন সরকারের নেওয়া ওই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে যারা ওই অতিরিক্ত শূন্যপদে ইতোমধ্যেই নিয়োগের সুপারিশ পেয়েছিলেন, তাঁদের স্থায়ী নিয়োগ পাওয়া বা চাকরি টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বড়সড় সমস্যা তৈরি হবে।'
রাজনৈতিক ও আইনি মহলের মতে, নতুন সরকারের ওপর এখন দ্বিমুখী চাপ। একদিকে দুর্নীতি আড়াল করার তকমা পাওয়া একটি সিদ্ধান্তকে ঝেড়ে ফেলার আইনি তাগিদ, অন্যদিকে প্যানেলে থাকা চাকরিপ্রার্থীদের কর্মসংস্থানের মানবিক প্রশ্ন। এখন দেখার, হাইকোর্টের দেওয়া এই ‘অ্যাসাইনমেন্ট’ মেনেই নতুন ক্যাবিনেট আগামী দিনে কী সিদ্ধান্ত নেয় এবং তা আদালতকে জানায়।