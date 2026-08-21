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কোনওভাবেই প্রত্যাখান নয়, 'অনুপস্থিত'ও নয়! সেনসাসে শিক্ষকদের ব্যবহারে বিরাট নির্দেশ হাইকোর্টের

Calcutta High Court Census order: বুধবারই সেনসাসের কাজে শিক্ষকদের ব্যবহার নিয়ে ৩ অগাস্টের নির্দেশ প্রত্যাহার করে সরকার। স্কুল শিক্ষা দফতরের ১৯ অগাস্ট জারি করা নতুন নির্দেশিকায় বলা হয়, সেনসাস কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Aug 21, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:48 PM IST
কোনওভাবেই প্রত্যাখান নয়, 'অনুপস্থিত'ও নয়! সেনসাসে শিক্ষকদের ব্যবহারে বিরাট নির্দেশ হাইকোর্টের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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