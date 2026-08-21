কোনওভাবেই প্রত্যাখান নয়, 'অনুপস্থিত'ও নয়! সেনসাসে শিক্ষকদের ব্যবহারে বিরাট নির্দেশ হাইকোর্টের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: সেনসাসে শিক্ষকদের ব্যবহার নিয়ে বিরাট নির্দেশ হাইকোর্টের। আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, শিক্ষকদের জনগণনার কাজে নিযুক্ত করতে হলে আগে থেকে দিন-সময় এবং জায়গা সম্পর্কে জানাতে হবে। স্কুলের পঠন পঠন যাতে কোনওভাবেই ব্যাহত না হয় তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। বিকল্প ব্যবস্থা করবেন প্রধান শিক্ষক। যে শিক্ষকরা জনগণনার কাজ করবেন তাদের কর্মক্ষেত্রে 'উপস্থিত' বলে ধরতে হবে। আর যে শিক্ষকদের জনগণনার কাজ দেওয়া হবে তাঁরা কোনওভাবেই তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না। শিক্ষকদের জনগণনার কাজে ব্যবহার নিয়ে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশ বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের।
প্রসঙ্গত, বুধবারই সেনসাসের কাজে শিক্ষকদের ব্যবহার নিয়ে ৩ অগাস্টের নির্দেশ প্রত্যাহার করে সরকার। সেনসাসের ডিউটিতে নিযুক্ত শিক্ষকদের নিয়ে আগের নির্দেশ প্রত্যাহার করে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল শিক্ষা দফতরের ১৯ অগাস্ট জারি করা নতুন নির্দেশিকায় বলা হয়, শিক্ষকদের সেনসাসের কাজে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে স্কুলের পড়ুয়াদের পঠনপাঠন যাতে কোনওভাবেই ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। স্কুল শিক্ষা দফতরের জয়েন্ট ডিরেক্টর জানান, সেনসাস ডিউটিতে নিযুক্ত শিক্ষকদের ব্যবহারের বিষয়ে রাজ্যের হোম অ্যান্ড হিলস দফতরকে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে। একইসঙ্গে ৩ অগাস্ট জারি হওয়া মেমো নম্বর ৭০৮(৪৬)-Sc/P প্রত্যাহার করা হয়েছে। এখন থেকে সেনসাস কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের দায়িত্ব পালন করতে হবে বলে। ১৯ অগাস্টের নির্দেশটি জরুরি ভিত্তিতে কার্যকর করার কথাও বলা হয়।
ওদিকে সেনসাসের কাজে নিযুক্ত সকল শিক্ষক ও সরকারি কর্মীদের জন্য ‘অন ডিউটি’ মর্যাদা দেওয়ার কথা ঘোষণা করে কলকাতা পুরসভা। পুরসভা নির্দেশ দেয়, সেনসাস আইনের ১৯৪৮-এর ১৫এ ও ১৫বি ধারায় ২০২৭ সালের জনগণনার কাজে নিযুক্ত সকল শিক্ষক ও সরকারি কর্মীদের ‘অন ডিউটি’ হিসেবে গণ্য করতে হবে। সেনসাসের কাজে দায়িত্ব পালনের জন্য কোনও কর্মীর চাকরিগত সুবিধা, পদোন্নতি বা কেরিয়ার অগ্রগতিতে কোনও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না।
সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও কর্মীরা যে দিনগুলিতে সেনসাসের দায়িত্ব পালন করবেন, সেই সময়কাল ‘অন ডিউটি’ হিসেবে নথিভুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও দফতরগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুরসভার তরফে। একইসঙ্গে সেনসাসের দায়িত্ব পালনের জন্য যাতে কর্মীদের কোনও ধরনের বেতন-বৈষম্য, সার্ভিস-সংক্রান্ত অসুবিধা বা প্রশাসনিক জটিলতার মুখে পড়তে না হয়, তা নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়।
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