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নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের বড় খবর: সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ, হাইকোর্টে জোর ধাক্কা মিলন প্রধানের

Nandigram by-election: প্রধান বিচারপতি সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ করে ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, "আমি বিস্মিত হচ্ছি যে কীভাবে সিঙ্গেল বেঞ্চ এই নির্দেশ দিল? কোন আইনের বলে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল সিঙ্গেল বেঞ্চ? এই ধরনের নির্দেশ একদিনের জন্যও বহাল থাকতে পারে না। আইন সবার জন্য সমান।"

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Sep 25, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 04:24 PM IST
নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের বড় খবর: সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ, হাইকোর্টে জোর ধাক্কা মিলন প্রধানের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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