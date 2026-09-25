/নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের বড় খবর: সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ, হাইকোর্টে জোর ধাক্কা মিলন প্রধানের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: হাইকোর্টে জোর ধাক্কা নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের কংগ্রস প্রার্থী মিলন প্রধানের। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে অস্বস্তি বাড়ল নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের। গতকালকের সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ করল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যর নির্দেশের তীব্র সমালোচনা প্রধান বিচারপতির। সিঙ্গেল বেঞ্চ এই নির্দেশ কীভাবে দেয়? প্রশ্ন খোদ প্রধান বিচারপতির।
গতকাল বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য খেজুড়ি থানার ২০০৭ সালের ৪৫ নম্বর FIR-এ নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের কংগ্রস প্রার্থী মিলন প্রধানকে গ্রেফতার দেখানোর সিদ্ধান্ত খারিজ করেন। সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। এদিন প্রধান বিচারপতি সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ করে ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, "আমি বিস্মিত হচ্ছি যে কীভাবে সিঙ্গেল বেঞ্চ এই নির্দেশ দিল? কোন আইনের বলে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল সিঙ্গেল বেঞ্চ? এই ধরনের নির্দেশ একদিনের জন্যও বহাল থাকতে পারে না।"
"কীভাবে এই ধরনের নির্দেশ ছিনিয়ে আনলেন?" মিলন প্রধানের আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন প্রধান বিচারপতির। প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট বলেন, "কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না, এই ধরনের কোনও অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা চলতে পারে না। গ্রেফতার হলে জামিনের আবেদন করতে হবে, আর গ্রেফতার হওয়ার আগে আগাম জামিনের। এটাই আইন। আইন সবার জন্য সমান।"
প্রধান বিচারপতি এদিন মিলন প্রধান মামলায় তাঁর আইনজীবীকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, "আপনি ভোটে লড়ছেন বলে বিশেষ কোনও সুবিধা দেওয়া যায় না। এভাবে আপনি আইনি প্রক্রিয়ার শ্বাসরোধ করতে পারেন না। রক্ষাকবচ চেয়ে এই ধরনের মামলা আপনি করতেই পারেন না। মামলা প্রত্যাহার করে নিন।" মিলন প্রধানের আইনজীবীকে পরামর্শ প্রধান বিচারপতির।
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