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ধোপে টিকল না কল্যাণের যুক্তি! মসজিদে মাইকের ব্যবহার নিয়ে জনস্বার্থ মামলাটাই খারিজ হাইকোর্টের

Mike in Masjid: আদালতের স্পষ্ট বক্তব্য, মাইক বন্ধ করা নিয়ে কোনও লিখিত নির্দেশ নেই। এমনকি মামলায় মাইক বন্ধ করা নিয়ে সঠিক তথ্যও নেই। 

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Aug 18, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:43 PM IST
ধোপে টিকল না কল্যাণের যুক্তি! মসজিদে মাইকের ব্যবহার নিয়ে জনস্বার্থ মামলাটাই খারিজ হাইকোর্টের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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