/ধোপে টিকল না কল্যাণের যুক্তি! মসজিদে মাইকের ব্যবহার নিয়ে জনস্বার্থ মামলাটাই খারিজ হাইকোর্টের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: মসজিদে মাইকের ব্যবহার নিয়ে জনস্বার্থ মামলা খারিজ করল হাইকোর্ট। মসজিদে মাইক ব্যবহার মামলায় কোনও হস্তক্ষেপ-ই করল না হাইকোর্ট। আদালতের স্পষ্ট বক্তব্য, মাইক বন্ধ করা নিয়ে কোনও লিখিত নির্দেশ নেই। এমনকি মামলায় মাইক বন্ধ করা নিয়ে সঠিক তথ্যও নেই। তাই মামলাটি খারিজ করছে আদালত।
এদিন আদালতে অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র জানান, এর আগে এই বিষয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল। আবেদনকারী একজন প্র্যাকটিসিং আইনজীবী। তাঁদের অভিযোগের সমর্থনে একটিও নথি সংযুক্ত করা হয়নি। আবেদনকারীর করা অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ অস্পষ্ট। যার পরিপ্রেক্ষিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী জানতে চান, তাহলে কি পুলিসকে লাউডস্পিকার সরানোর কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অ্যাডভোকেট জেনারেল স্পষ্ট জানান, কোনও লিখিত নির্দেশ নেই।
বিচারপতি এরপর বলেন, শব্দদূষণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা নিয়ে আগেই একটি আদেশ রয়েছে। শব্দদূষণ বিষয়ক সেই রায়ের উল্লেখের প্রেক্ষিতে আপনার বক্তব্য কী? পুলিসকে কী কারণে বৈঠক ডাকার কথা বলতে হল? সেই প্রসঙ্গেও অ্যাডভোকেট জেনারেল আদালতকে জানান, ওই বৈঠকের বিষয়টি অস্পষ্ট। কারণ কোনও বৈঠকের নির্দেশ দেওয়া হয়নি।
অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র এরপরই নিজের সওয়ালে আদালতের কাছে দাবি করেন, জনস্বার্থ মামলা হিসেবে এই আবেদনটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এটি একজন আইনজীবী দায়ের করেছেন। আবেদনে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে, কোন ইমামকে কোন থানা বা কোন পুলিশ কর্মকর্তা বৈঠকের জন্য ডেকেছিলেন। আসলে এমন কোনও বৈঠকই হয়নি। আবেদনকারীর বক্তব্য গ্রাহ্য করা উচিত নয় এবং জরিমানা-সহ এই আবেদন খারিজ করা উচিত।
যার জবাবে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বপক্ষে যুক্তি দেন,"কেন ইমামরা মামলা করেননি? এই নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। কিন্তু একটা কমিউনিটির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে কিনা সেটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম আসলেন মামলা করতে নাকি আসলেন না সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা একাধিক থানা মাইক খুলতে বলেছে সেই সংক্রান্ত নথি মামলায় দিয়েছি। কোনও পাবলিক নোটিস ছাড়া পুলিস কিছুতেই এটা করতে পারে না। কিন্তু সেটাই করা হয়েছে। পুলিস গিয়ে ভয় দেখিয়ে মাইক খুলিয়েছে। পুলিস বিভিন্ন মসজিদ কর্তৃপক্ষের সাথে মিটিং করে মাইক খুলতে বলেছে। হুগলির বিভিন্ন থানা করেছে। ফলে কোনও মিটিং করা হয়নি রাজ্যের এই তথ্য সঠিক নয়।" যদিও কল্য়াণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সওয়াল-যুক্তি ধোপে টেকেনি। হাইকোর্ট মামলাটাই খারিজ করে দিয়েছে।
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