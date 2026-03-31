  • West Bengal Assembly Election 2026: IAS-IPS অফিসারদের বদলি হলেই প্রশাসন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায় না: কমিশনের পক্ষেই হাইকোর্টের বড় রায়

West Bengal Assembly Election 2026: IAS-IPS অফিসারদের বদলি হলেই প্রশাসন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায় না: কমিশনের পক্ষেই হাইকোর্টের বড় রায়

IPS IAS transfer case amid Bengal Election 2026: মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিল, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে কমিশনের নেওয়া এই প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে আদালত আপাতত কোনও হস্তক্ষেপ করবে না।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 31, 2026, 12:51 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: IAS-IPS অফিসারদের বদলি হলেই প্রশাসন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায় না: কমিশনের পক্ষেই হাইকোর্টের বড় রায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন। ইতোমধ্যেই তপ্ত হয়ে উঠেছে বাংলার রাজনীতির আঙিনা। ভোটের আগেই প্রশাসনিক রদবদল নিয়ে রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সংঘাত পৌঁছল আদালত পর্যন্ত। তবে শেষ পর্যন্ত বড় জয় পেল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। গত কয়েক দিনে রাজ্যের ৪৬ জন উচ্চপদস্থ আইএএস-আইপিএস এবং ২৬৭ জন ওসি, আইসি ও বিডিও-র বদলির নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিল, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে কমিশনের নেওয়া এই প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে আদালত আপাতত কোনও হস্তক্ষেপ করবে না।

মামলার প্রেক্ষাপট ও তৃণমূলের অভিযোগ

গত ১৫ মার্চ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই নির্বাচনী আচরণবিধি (Model Code of Conduct) কার্যকর হয়। এর পরেই রাজ্য প্রশাসনের আমলাতন্ত্রে নজিরবিহীন রদবদল শুরু করে কমিশন। গত ১৫ থেকে ১৯ মার্চের মধ্যে ৪৬ জন শীর্ষ আধিকারিককে সরানো হয়।

এরপর গত রবিবার এক নজিরবিহীন নির্দেশিকায় ১৭৩টি থানার ১৮৪ জন পুলিশ আধিকারিক এবং ৮৩ জন বিডিও—অর্থাৎ একদিনে মোট ২৬৭ জন আধিকারিককে বদলি করা হয়।

এই গণ-বদলির সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আখ্যা দিয়ে সরব হয় শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। আইনজীবী অর্ককুমার নাগের দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় তৃণমূলের পক্ষে সওয়াল করেন বর্ষীয়ান আইনজীবী তথা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁর মূল অভিযোগ ছিল, রাজনৈতিক অভিসন্ধি চরিতার্থ করতেই মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব থেকে শুরু করে একদম নিচুতলার আধিকারিকদের পর্যন্ত একযোগে বদলি করা হচ্ছে। একে কমিশনের এক্তিয়ার বহির্ভূত পদক্ষেপ হিসেবেও দাবি করা হয়।

আদালতের পর্যবেক্ষণ: আইন ও জনস্বার্থ

শুনানি চলাকালীন বিচারপতিরা মামলাকারীর যুক্তির গভীরতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আদালত জানায়:

১. ব্যক্তিগত বনাম জনস্বার্থ: আবেদনকারী একজন পেশাদার আইনজীবী। এই বদলির ফলে তাঁর ব্যক্তিগত কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। জনস্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার মতো কোনো জোরালো প্রমাণও মামলাকারী পেশ করতে পারেননি।

২. প্রশাসনিক অচলাবস্থার অভাব: কর্মকর্তাদের স্বল্প সময়ের জন্য (নির্বাচন চলাকালীন) বদলি করা মানেই রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়া নয়।

৩. বিদ্বেষমূলক তত্ত্ব খণ্ডন: আদালতের মতে, শুধুমাত্র একসঙ্গে অনেককে বদলি করা হয়েছে বলেই তাকে 'স্বেচ্ছাচারী' বা 'বিদ্বেষমূলক' বলা যায় না। যেহেতু সারা দেশেই একই ধরনের বদলি হয়েছে, তাই এই অভিযোগ ধোপে টেকে না।

৪. ব্যক্তিগত আইনি পথ: কোনও আধিকারিক যদি মনে করেন তাঁর এই বদলি অন্যায়, তবে তিনি নিজে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন। কোনো রাজনৈতিক যোগসাজশের অভিযোগও প্রমাণ ছাড়া গ্রহণযোগ্য নয়।

কমিশনের সওয়াল

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সওয়ালে জানানো হয় যে, প্রশাসনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেই এই রদবদল প্রয়োজনীয়। নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী, প্রশাসনের রাশ এখন কমিশনের হাতে এবং সুষ্ঠু ভোটের পরিবেশ তৈরি করতেই কর্মকর্তাদের রদবদল করা হয়েছে। আদালত শেষ পর্যন্ত কমিশনের এই যুক্তিতেই সিলমোহর দেয়।

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও গুরুত্ব

এই রায়ের ফলে নির্বাচন কমিশনের হাত আরও শক্ত হলো। রবিবার যে ১৭৩টি থানার ওসি-আইসি বদলির নির্দেশ এসেছিল, তা নিয়ে তৃণমূল শিবিরে ব্যাপক অসন্তোষ ছিল। এমনকি ১৭টি জেলার ৮৩ জন বিডিও বদলিকে কেন্দ্র করে তৃণমূল অভিযোগ করেছিল যে, তৃণমূলের গড় বলে পরিচিত জেলাগুলোতে সুপরিকল্পিতভাবে আধিকারিকদের সরানো হচ্ছে।

আদালত আজ বিডিও ও পুলিস আধিকারিকদের বদলি সংক্রান্ত পৃথক মামলাটিও আমলা বদলি মামলার রায়ের রেশ ধরে খারিজ করে দেয়।

কলকাতার উচ্চ আদালতের এই রায় রাজ্য রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলবে। একদিকে কমিশন যখন 'অবাধ ও শান্তিপূর্ণ' ভোটের আশ্বাস দিচ্ছে, অন্যদিকে শাসকদল প্রশাসনের ওপর নিয়ন্ত্রণের অভাব নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছে। তবে আদালতের পর্যবেক্ষণে এ কথা স্পষ্ট যে, প্রশাসনিক বদলি চাকরির একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং নির্বাচনের বিশেষ মুহূর্তে এতে বাধা দেওয়ার মতো আইনি কারণ নেই। এখন দেখার, এই প্রশাসনিক পরিবর্তনের পর ভোটের ময়দানে লড়াই কোন দিকে মোড় নেয়।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

