Former Calcutta HC judge Sahidullah Munshi: ভোট বাংলায় SIR বিস্ফোরণ: কীসের ট্রাইবুনাল? কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিরই নাম উঠল না সাপ্লি লিস্টে

Former Calcutta HC judge Sahidullah Munshi: ভোট বাংলায় SIR বিস্ফোরণ: কীসের ট্রাইবুনাল? কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিরই নাম উঠল না সাপ্লি লিস্টে
SIR in Bengal: যিনি সারাজীবন আদালতের আসনে বসে মানুষের অধিকার রক্ষা করেছেন, ন্যায়-অন্যায়ের ফয়সালা করেছেন — তাঁকেই আজ ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে হবে নিজের ভোটাধিকার ফেরত পেতে। যিনি আইনের খুঁটিনাটি জানেন, বিচারব্যবস্থার ভাষা জানেন — তিনিও কারণ জানতে পারলেন না।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: লজ্জার কথা — বিচারপতির নামও কাটা গেল ভোটার তালিকা থেকে।
কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সঈদুল্লা মুন্সী, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান-- তাঁর নাম বাদ পড়েছে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে। শুধু তিনি একা নন। তাঁর স্ত্রী আর বড় ছেলের নাম রয়েছে 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশনে' — ঝুলন্ত, অনিশ্চিত।
বিচারপতি মুন্সী জানিয়েছেন, তিনি নিজে শুনানিতে গিয়েছিলেন। পাসপোর্ট, প্যান কার্ড, আগের ভোটার কার্ড— সব নথি জমা দিয়েছিলেন। প্রথমে বলা হয়েছিল, সব ঠিক আছে। তারপরেই নাম কেটে গেল। কোনও কারণ জানানো হয়নি। প্রাক্তন বিচারপতির নাম 'নট ফাউন্ড' দেখাচ্ছে। এখন খোদ বিচারপতিকেই ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে হবে।
আরও পড়ুন: Mamata Banerjee: পাইলট খুব ভালো ছিল, জীবন বাঁচিয়েছেন: ঝড়ে টালমাটাল বিমানের ঝুঁকির অবতরণ, মুখ খুললেন মমতা
এ খবরেই শোরগোল এন্টালিতে তাঁর পাড়ায়। সূত্রের খবর, এই কেন্দ্রের ভোটার তথা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সাইদুল্লা মুন্সীর নাম বিবেচনাধীন ভোটারের তালিকায় চলে গিয়েছে। খোদ একজন প্রাক্তন বিচারপতির ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনিক মহলেও শুরু ব্যাপক আলোড়ন শুরু হয়েছে।
এই ঘটনায় তাঁর একটাই মন্তব্য— এটা খুবই অপমানজনক।
গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে নানা বিতর্ক। কেন বা কার সিদ্ধান্তে এমনটা ঘটল? তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে এ বার আইনি পথেই হাঁটতে চলেছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি।
এই লজ্জার ভার বুঝতে হলে একটু ভাবতে হবে।
আরও পড়ুন: RG Kar victim mother candidate: পানিহাটিতে টিকিট পেলেন আরজি কর নির্যাতিতার মা, উত্তরপাড়ায় কর্নেল দীপাঞ্জন: বিজেপির আরও ১৭
যিনি সারাজীবন আদালতের আসনে বসে মানুষের অধিকার রক্ষা করেছেন, ন্যায়-অন্যায়ের ফয়সালা করেছেন — তাঁকেই আজ ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে হবে নিজের ভোটাধিকার ফেরত পেতে। যিনি আইনের খুঁটিনাটি জানেন, বিচারব্যবস্থার ভাষা জানেন — তিনিও কারণ জানতে পারলেন না।
তাহলে যে মানুষটি মাঠের কৃষক, যে রাজমিস্ত্রি, যার হাতে পাসপোর্ট নেই, শুনানিতে যাওয়ার সুযোগ নেই — সে কোথায় যাবে? কার কাছে বলবে, আমি আছি, আমার নাম কাটবেন না?
এই ঘটনা একটি বৃহত্তর ছবির ছোট্ট এক টুকরো মাত্র।
আরও পড়ুন: Leander Paes: ভোট-বাংলায় বিরাট খবর: অলিম্পিকে পদক, উম্বলডনে খেতাবজয়ী কিংবদন্তি খেলোয়াড় এবার গেরুয়া শিবিরে?
এসআইআর প্রক্রিয়ায় এখন পর্যন্ত ৫৮ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে ভোটার তালিকা থেকে। রাজ্যের মোট ভোটার সংখ্যা ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ থেকে নেমে এসেছে ৭ কোটি ৮ লক্ষে। আরও প্রায় ৩৬ লক্ষ ভোটারের তথ্য এখনও প্রক্রিয়াধীন — দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের অপেক্ষায়।
ট্রাইব্যুনাল কোথায় বসবে, কবে থেকে কাজ শুরু হবে — এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। যাঁদের নাম বাদ পড়েছে বা ঝুলছে, তাঁরা অপেক্ষা করছেন। একজন অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারপতিও অপেক্ষা করছেন।
কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত ট্রাইব্যুনালে এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা দায়ের করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে সূত্রের খবর, ট্রাইব্যুনালে কোন প্রক্রিয়ায় আবেদন করবেন, তা নিয়ে এখনও সংশয়ে রয়েছেন প্রাক্তন বিচারপতি। কারণ সঠিক গাইডলাইন ছাড়া কী ভাবে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করবেন তা বুঝতে পারছেন না তিনি। কত দিনে আবেদন নিষ্পত্তি হবে, কীভাবে জানানো হবে, এই সংক্রান্ত কোনও তথ্য না থাকায় কিছুটা বিপাকে পড়েছেন প্রাক্তন বিচারপতি।
আরও পড়ুন: What is Duare Chikitsa new project of TMC govt EXPLAINER: বিধানসভা ভোটে মমতার নতুন তুরুপের তাস ‘দুয়ারে চিকিৎসা’: কী এই প্রকল্প? জেনে নিন অসুস্থ হলে সরকারের থেকে ঠিক কী কী পরিষেবা পাবেন
তাঁর আক্ষেপ, হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির যদি এহেন অবস্থা হয়, তবে সাধারণ মানুষকে আরও কত হয়রানির মুখোমুখি হতে হবে! সব মিলিয়ে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের নাম নিয়ে যে জট তৈরি হয়েছে, তার সুরাহা কীভাবে হবে এখন সেটাই দেখার।
গণতন্ত্র মানে শুধু ভোটকেন্দ্র খোলা রাখা নয়। গণতন্ত্র মানে প্রতিটি মানুষের ভোটটুকু নিশ্চিত করা।
সেই নিশ্চয়তা যদি একজন বিচারপতিকেও দেওয়া না যায়, তাহলে ব্যবস্থাটা ঠিক কার জন্য কাজ করছে — সেই প্রশ্নটা এড়ানোর উপায় নেই।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: অভিষেকের সভার পরেই তৃণমূলে বড় ভাঙন: বিরোধীদের হাত শক্ত করেই লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে বিস্ফোরক মহিলারা
