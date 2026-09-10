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জোড়াফুল প্রতীক নিয়ে দড়ি টানাটানির মাঝেই মমতার পক্ষে বড় রায় হাইকোর্টের! কালীঘাট শিবিরকে বড় নির্দেশ

Mamata Banerjee: আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, সাধারণ মানুষের যাতায়াতে যাতে কোনো সমস্যা না হয় সে বিষয়ে পুলিসকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। দুপুর ১টা থেকে ৩টের মধ্যে পুরো কর্মসূচি শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মমতাপন্থী কালীঘাট তৃণমূলকে।

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Sep 10, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 03:00 PM IST
জোড়াফুল প্রতীক নিয়ে দড়ি টানাটানির মাঝেই মমতার পক্ষে বড় রায় হাইকোর্টের! কালীঘাট শিবিরকে বড় নির্দেশ

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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