/জোড়াফুল প্রতীক নিয়ে দড়ি টানাটানির মাঝেই মমতার পক্ষে বড় রায় হাইকোর্টের! কালীঘাট শিবিরকে বড় নির্দেশ

অর্ণবাংশু নিয়োগী: মিছিলের অনুমতি না মিললেও, মিলল শ্রীরামপুরে সভার অনুমতি। যে সভায় প্রধান বক্তা হতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নেতৃত্বে শ্রীরামপুরে জনসভা করতে কালীঘাট শিবিরকে অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শ্রীরামপুরে মিছিলের পরিবর্তে শুধুমাত্র জনসভা করার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। কালীঘাট শিবিরের এই কর্মসূচিতে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তবে আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্য। জগন্নাথ ঘাটের মাঠে শর্তসাপেক্ষে এই সভা আয়োজনের সবুজ সংকেত মিললেও, সিঙ্গল বেঞ্চের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য সরকার ও জমির মালিক।
আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, সাধারণ মানুষের যাতায়াতে যাতে কোনো সমস্যা না হয় এবং ট্রাফিক ব্যবস্থা সচল থাকে, সে বিষয়ে পুলিসকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। দুপুর ১টা থেকে ৩টের মধ্যে পুরো কর্মসূচি শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মমতাপন্থী কালীঘাট তৃণমূলকে। একই সঙ্গে জনসভায় সর্বোচ্চ ২,০০০ মানুষ উপস্থিত থাকতে পারবেন বলে জানিয়েছে আদালত। উসকানিমূলক বা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়াতে পারে—এমন মন্তব্য করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আয়োজকদের। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে আজ রাত ৮টার মধ্যে ১০ জন স্বেচ্ছাসেবকের নাম ও ফোন নম্বর পুলিশের কাছে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
মামলার সওয়াল-জবাবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, প্রস্তাবিত রাস্তাটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং এই কর্মসূচির ফলে জিটি রোড সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যাবে। বেঞ্চের তরফে আয়োজক পক্ষের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগামী রবিবার কর্মসূচিটি করার অথবা রুট পরিবর্তনের পরামর্শ দেওয়া হয়। এর জবাবে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করেন, "গতকাল রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যাদবপুরে মিছিল করেছেন। সেখানে কি রাস্তা জ্যাম হয়নি?"
এদিকে সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের পরেই নতুন আইনি জটিলতা তৈরি হয়েছে। পালটা আদালতের দ্বারস্থ হয়ে রাজ্য অভিযোগ করেছে যে, শুনানিতে তাদের বক্তব্য যথাযথভাবে নথিভুক্ত করা হয়নি। যে জমিতে সভা করার কথা বলা হচ্ছে, তা একটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তি। ব্যক্তিগত জমিতে সভা করার অনুমতি পুলিস কীভাবে দিতে পারে—এই প্রশ্ন তুলে এবং সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ খারিজের দাবিতে ডিভিশন বেঞ্চের আবেদন জানিয়েছে রাজ্য প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট জমির মালিক।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)