/হাইকোর্ট থেকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বিরাট আপডেট: প্রাক্তন জামাই বিজেপি নেতা কবীর শঙ্কর বোসের উপর হামলার মামলায় বড় রায় আদালতের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: প্রাক্তন জামাই তথা বিজেপি নেতা কবীর শঙ্কর বোসের দায়ের করা পুরনো হামলার মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট থেকে বড় স্বস্তি পেলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ ও প্রবীণ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীরামপুর থানার পুলিসের সম্ভাব্য কড়া পদক্ষেপ ও গ্রেফতারি এড়াতে মঙ্গলবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে শুনানির পর তৃণমূল সাংসদকে মৌখিক রক্ষাকবচ দেয় আদালত। নির্দেশ অনুযায়ী, এই মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পুলিস কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও চরম বা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ (যেমন গ্রেফতারি) নিতে পারবে না।
তবে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় রক্ষাকবচ পেলেও স্বস্তি মেলেনি মামলায় অভিযুক্ত অন্যান্য তৃণমূল নেতা, পুরপিতা ও দলীয় কর্মীদের। তাঁদের কোনওরকম রক্ষাকবচ দেয়নি হাইকোর্ট। এদিন শুনানির পর বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মামলাটি বৃহস্পতিবার বিকেল চারটে পর্যন্ত মুলতবি রাখার নির্দেশ দেন। সেদিন এই মামলার পরবর্তী শুনানি গ্রহণ করা হবে।
ঘটনার সূত্রপাত ২০২০ সালে
মামলার প্রেক্ষাপটটি প্রায় চার বছর পুরনো। অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২০ সালের ৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রায় ২০০ জন তৃণমূল কর্মী শ্রীরামপুরে বিজেপি নেতা কবীর শঙ্কর বোসের বাড়িতে চড়াও হন। কবীর শঙ্করের অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীরা তাঁর বাড়ি ঘিরে ধরে ভাঙচুর চালায়, তাঁর গাড়ি নষ্ট করে এবং সন্ধ্যা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত তাঁকে ঘেরাও করে রাখা হয়।
ঘটনার পরপরই কবীর বোস পুলিসের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অভিযোগ, তৎকালীন পুলিস তাঁর অভিযোগ গুরুত্ব না দিয়ে উল্টে তাঁর বিরুদ্ধেই তদন্ত শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে বিষয়টি দেশের শীর্ষ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মামলার দায়িত্ব দেওয়া হয় সিবিআইকে (CBI)। সিবিআই তদন্তের পর বিজেপি নেতা কবীর শঙ্কর বোসকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে ক্লিনচিট দেওয়া হয়।
তদন্তের গতি
পরবর্তীকালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের আবহে বিজেপি নেতা কবীর শঙ্কর বোস পুরনো সেই ঘটনার বিচার চেয়ে ফের সক্রিয় হন। তিনি শ্রীরামপুর থানায় তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি হুগলি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে পাপ্পু সিং, রিষড়া পুরসভার চেয়ারম্যান বিজয় সাগর মিশ্র, ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান খান-সহ একাধিক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে নতুন করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
অভিযোগ পেয়ে নড়েচড়ে বসে শ্রীরামপুর থানার পুলিস। ইতোমধ্যেই তদন্তে নেমে আকাশ পাত্র নামে এক তৃণমূল কর্মীকে পুলিস গ্রেফতার করেছে। পুলিসের এই সক্রিয়তার পরেই গ্রেফতারির আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় সুরক্ষার আর্জি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তৃণমূল সাংসদ।
উল্লেখ্য, রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরেও কবীর শঙ্কর বোস ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। কবীর বোস তৃণমূল সাংসদের প্রাক্তন জামাই। তিনি শ্রীরামপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে পরাজিত হয়েছিলেন। পারিবারিক তিক্ততার সঙ্গে রাজনৈতিক বৈরিতা যুক্ত হয়েই এই হামলার ঘটনা ঘটেছিল বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। আপাতত হাইকোর্টের মৌখিক রক্ষাকবচে সাংসদ কিছুটা স্বস্তিতে থাকলেও নজর থাকছে বৃহস্পতিবারের শুনানির দিকে।
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