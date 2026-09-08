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হাইকোর্ট থেকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বিরাট আপডেট: প্রাক্তন জামাই বিজেপি নেতা কবীর শঙ্কর বোসের উপর হামলার মামলায় বড় রায় আদালতের

 Calcutta High Court on Kalyan Banerjee Case: ২০২০ সালের ৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রায় ২০০ জন তৃণমূল কর্মী শ্রীরামপুরে বিজেপি নেতা কবীর শঙ্কর বোসের বাড়িতে চড়াও হন। কবীর শঙ্করের অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীরা তাঁর বাড়ি ঘিরে ধরে ভাঙচুর চালায়, তাঁর গাড়ি নষ্ট করে এবং সন্ধ্যা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত তাঁকে ঘেরাও করে রাখা হয়।

Reported ByArnabangshu NiyogiEdited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 08, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 06:42 PM IST
হাইকোর্ট থেকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বিরাট আপডেট: প্রাক্তন জামাই বিজেপি নেতা কবীর শঙ্কর বোসের উপর হামলার মামলায় বড় রায় আদালতের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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