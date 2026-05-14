/Mamata in High Court: কালো কোট পরে হাইকোর্টে সওয়াল মমতার: ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় বিরাট নির্দেশ বিচারপতির

Mamata Banerjee in Calcutta High Court: প্রধান বিচারপতির সামনে হাত জোড় করে তিনি আর্জি জানান, যাতে রাজ্যের সাধারণ মানুষ এবং বিশেষ করে আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়। রাজ্যে শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে তিনি বিচারব্যবস্থার জরুরি হস্তক্ষেপ অনুরোধ করেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরনোর পর বিভিন্ন জায়গায় যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, মারামারি ও হিংসার খবর উঠে আসছিল, বৃহস্পতিবার সেই পরিস্থিতি এক বেনজির মোড় নিল কলকাতা হাইকোর্টে। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং আদালতে সশরীরে উপস্থিত হয়ে রাজ্যবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আরজি জানালেন। প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের নেতৃত্বের ডিভিশন বেঞ্চে তাঁর এই উপস্থিতি ও সওয়াল রাজনীতিতে নতুন করে আলোড়ন ফেলেছে।
আদালতে মমতার সওয়াল
বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতা হাইকোর্টে এক আশ্চর্য সিন তৈরি হয়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কালো কোট পরে হাতে নথিপত্র ও ঘটনার ছবি নিয়ে প্রধান বিচারপতির এজলাসে হাজির হন। বিভিন্ন জায়গায় ঘরবাড়ি ভাঙচুর, দোকানপাট লুট এবং রাজনৈতিক হিংসার সচিত্র প্রমাণ তিনি আদালতে তুলে ধরেন।
প্রধান বিচারপতির সামনে হাত জোড় করে তিনি আর্জি জানান, যাতে রাজ্যের সাধারণ মানুষ এবং বিশেষ করে আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়। রাজ্যে শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে তিনি বিচারব্যবস্থার জরুরি হস্তক্ষেপের অনুরোধ করেন।
হাইকোর্টে কী মামলা দায়ের হয়েছিল?
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথী সেনের ডিভিশন বেঞ্চে দুটি পৃথক মামলার শুনানি হয়। আইনজীবী রীতঙ্কর দাসের দায়ের করা একটি মামলায় অভিযোগ তোলা হয়েছিল যে, হগ মার্কেটের মতো এলাকায় জেসিবি ব্যবহার করে সম্পত্তি ও মূর্তি ভাঙচুর করা হয়েছে। পাশাপাশি, আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় অপর একটি মামলায় নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের রাজনৈতিক হিংসা, হামলা ও লুঠের ঘটনা নিয়ে সরব হন। আদালত জনস্বার্থ ও পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে এই দুটি মামলাকে এক করে শুনানির সিদ্ধান্ত নেয়।
কলকাতা হাইকোর্টের ঐতিহাসিক নির্দেশ
দীর্ঘ শুনানির পর প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ এদিন রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে অত্যন্ত কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে। আদালতের নির্দেশনামা কী ছিল:
১. আইনশৃঙ্খলা রক্ষা: রাজ্যের পুলিস প্রশাসনকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাত না দেখিয়ে, রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের জীবনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা পুলিসের প্রাথমিক ও অপরিহার্য দায়িত্ব।
২. সম্পত্তি উদ্ধার ও সুরক্ষা: ভোট-পরবর্তী হিংসার কারণে যদি কোনও ব্যক্তির দোকান, বাড়ি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে অথবা বলপূর্বক বেদখল করা হয়ে থাকে, তবে কোনও রাজনৈতিক পরিচয় না দেখে অবিলম্বে সেই সমস্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে হবে এবং প্রকৃত মালিকের হাতে তা ফিরিয়ে দিতে হবে।
৩. হলফনামা তলব: রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহায়তায় রাজ্য পুলিস প্রশাসন এখন পর্যন্ত কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তার বিশদ বিবরণ আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা আকারে আদালতকে জমা দিতে হবে।
তৃণমূলের প্রতিক্রিয়া
কলকাতা হাইকোর্টের এই রায়কে তৃণমূল কংগ্রেস একটি বড় সাফল্য হিসেবেই দেখছে। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'হাইকোর্ট তৃণমূলের অভিযোগের সত্যতা ও গুরুত্ব স্বীকার করেছে। যে ভাবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের কর্মীদের বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে, দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এবং লুঠতরাজ চালানো হচ্ছে, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও অমানবিক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে আদালতে সওয়াল করে প্রমাণ করেছেন যে তিনি সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে আছেন। আদালতের এই কঠোর নির্দেশ রাজ্য পুলিসকে আরও সক্রিয় ও দায়িত্বশীল হতে বাধ্য করবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি।'
কী বলছেন বিশ্লেষকরা?
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রাজ্যের একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি আদালতে হাজির হয়ে সওয়াল করা এবং আদালতের এই বড় নির্দেশ রাজ্য রাজনীতিতে এক নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত। পুলিসকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করার নির্দেশ এবং বেদখল হওয়া সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা আশার সঞ্চার করেছে।
আগামী তিন সপ্তাহে রাজ্য প্রশাসন আদালতের নির্দেশে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তার ওপরই নির্ভর করছে রাজ্যের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভবিষ্যৎ। আপাতত, আদালতের এই পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশ রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক উত্তাপ কিছুটা হলেও প্রশমিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)