Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /আদালত দিল স্থিতাবস্থা বজায়ের নির্দেশ, আচমকাই থামল অভিষেকের পার্টি অফিস ভাঙার কাজ

আদালত দিল স্থিতাবস্থা বজায়ের নির্দেশ, আচমকাই থামল অভিষেকের পার্টি অফিস ভাঙার কাজ

Amtala TMC Office Demolishion: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আমতলার ওই পার্টি অফিস ভাঙার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয় 

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 19, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:20 PM IST
আদালত দিল স্থিতাবস্থা বজায়ের নির্দেশ, আচমকাই থামল অভিষেকের পার্টি অফিস ভাঙার কাজ
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
প্রবল বৃষ্টি, ছাড়া হচ্ছে বিপুল জল, নদীগুলিতে বাড়ছে জলস্তর! ভয়ংকর বিপন্ন উত্তর
heavy rain32 min ago
2
Golden Boot race1 hr ago
3
Delimitation Bill1 hr ago
4
Babul Supriyo1 hr ago
5
Debashis Chowdhury arrested2 hrs ago