/আদালত দিল স্থিতাবস্থা বজায়ের নির্দেশ, আচমকাই থামল অভিষেকের পার্টি অফিস ভাঙার কাজ

অর্ণবাংশু নিয়োগী ও পিয়ালী মিত্র: তিনটি বুলডোজার, বিএলআরও, বিডিও-সহ সরকারি কর্মীদের উপস্থিতিতে গতকাল ভাঙা শুরু হয়েছিল আমতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের পার্টি অফিস। বেশকিছু জিনিসপত্রও ট্রাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তখনই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, বাড়ির কাগজপত্র রয়েছে। এনিয়ে তিনি আদালতে যাবেন। আর আদালতে যেতেই থামল বাড়ি ভাঙার কাজ।
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আমতলার ওই পার্টি অফিস ভাঙার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে মমলা হয়। সেই মামলায় বলা হয়, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিসকে দাঁড় করিয়ে পার্টি অফিস ভাঙা হয়। ফলে আমাদের কিছু করার ছিল না। তাই আদালতে মামলা করেছি। সেই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে ৫ তলা ওই পার্টি অফিস ভাঙার উপরে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি রাজা বসুরায়চৌধুরী। পার্টি অফিস নির্মাণ সংক্রান্ত সব রেকর্ড তলব করেন। আগামী শুনানির সময় ওইসব তথ্য খতিয়ে দেখা হবে। দেখা হবে কোন কোন অংশ বেআইনি রয়েছে। অথার্ত বাড়ির কোনও অংশ আর ভাঙা যাবে না।
উল্লেখ্য, অভিযোগ ছিল কোনও অনুমোদিত প্ল্যান ছাড়াই তৈরি হয়েছিল ওই ৫ তলা ভবন। প্রশাসনের দাবি, এই মর্মে একাধিক নোটিস পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেই নোটিসের কোনও জবাব আসেনি। তার পরেই ভাঙার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
রবিবার আদালতের এই নির্দেশ নিয়ে স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক অভিজিত্ ববি দাস বলেন, এই আদেশ হল সাময়িক। রাজ্যে যে পঞ্চায়েত আইন রয়েছে সেই আইন অনুযায়ী জি প্লাস থ্রি বাড়ি তৈরি করতে গেলে পঞ্চায়েত সমিতির অনুমতি নিতে হবে। ওরা পাঁচতলা বাড়ি তৈরি করে ফেলল। মনে করেছিল ও জমিদারি। ওর নির্দেশ ছাড়া তো গাছের পাতা নড়ত না! ও যে এত লাফাচ্ছে, ওই জমিটা তো ওর নয়। এটা তো লিপস অ্যান্ড বাউন্সের জমি। অমিত ব্যানার্জির নামে। ও তো আগেই লিপস অ্যান্ড বাউন্সের ডিরেক্টরের পদ থেকে সরে গিয়েছে। একটি বেকারিকে পুড়িয়ে ওখানে বাড়িটি তৈরি করা হয়েছিল। অমিত ব্যানার্জিকে গত তিন মাস ধরে নোটিস দেওয়া হয়েছিল। কেউ তো আসেনি। ও এখন বলছে ও চিঠি লিখেছিল। সেই চিঠির কপি ও দেখাক মিডিয়াকে। এখন বলছে ২০৩১ সালে ও নাকি ফের আসবে। মুজতবা আলি বেঁচে থাকলে বলতেন, 'আস্তে কন কত্তা, শুনলে ঘোড়ায় হাসব।' ওকে বলুন ও যেন লোক না হাসায়। পিসির জন্য হেসে পেটে ফেটে যাচ্ছে, এবার ওর জন্য হাস পাবে মানুষের।
উল্লেখ্য, গতকাল ডায়মন্ড লোকসভা কেন্দ্রে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমতলা দলীয় কার্যালয় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বুলডোজার চলার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বিজেপি কর্মী সমর্থক ও প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ । যাদের মুখ দেখা গিয়েছে তাদের একজনাকেও ছাড় পাবে না এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আজকে বিষ্ণুপুর থানায় অভিষেক ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ ববি দাস।
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