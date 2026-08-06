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আইসিডিএস সুপারভাইজার নিয়োগ মামলায় হাইকোর্টের বিরাট নির্দেশ! নিযুক্ত ৭৫ শতাংশ ফ্রেশারদের এবার কী হবে?

ICDS: আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, মোট শূন্যপদের ৫০ শতাংশ নতুন আবেদনকারী (ফ্রেশার) এবং বাকি ৫০ শতাংশ পদ কর্মরত আইসিডিএস কর্মীদের মধ্য থেকে বেছে নিতে হবে। কিন্তু তৎকালীন তৃণমূল সরকারের নিয়োগ নীতিতে আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগ ওঠে।

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Aug 06, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:00 PM IST
আইসিডিএস সুপারভাইজার নিয়োগ মামলায় হাইকোর্টের বিরাট নির্দেশ! নিযুক্ত ৭৫ শতাংশ ফ্রেশারদের এবার কী হবে?

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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