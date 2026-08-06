/আইসিডিএস সুপারভাইজার নিয়োগ মামলায় হাইকোর্টের বিরাট নির্দেশ! নিযুক্ত ৭৫ শতাংশ ফ্রেশারদের এবার কী হবে?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: আইসিডিএস মামলায় বড় আপডেট। আইসিডিএস সুপারভাইজার পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আদালতের নির্দেশ কার্যকর না হওয়ার অভিযোগে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল কলকাতা হাইকোর্ট। আইসিডিএস সুপারভাইজার নিয়োগে হাইকোর্টের নির্দেশ কেন কার্যকর হয়নি? সেই অভিযোগে আদালত অবমাননার মামলা গ্রহণ করলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আইসিডিএস ডিরেক্টর, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি শিশু সুরক্ষা, সাগর চক্রবর্তী, সেক্রেটারি পাবলিক সার্ভিস কমিশন নোটিশ পাঠানোর নির্দেশ আদালতের। কেন নির্দেশ কার্যকর হয়নি তা আধিকারিককে জানাতে হবে হাইকোর্টের কাছে।
২০০১ সালের ২৪ জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ আইসিডিএস সুপারভাইজার নিয়োগ সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছিল। পরবর্তীতে ডিভিশন বেঞ্চও সেই রায় বহাল রেখে নির্দেশ দেয় যে, ১,৭১৩টি শূন্যপদে আইসিডিএস ওয়ার্কার (কর্মী) পদ থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে সুপারভাইজার পদে নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, মোট শূন্যপদের ৫০ শতাংশ নতুন আবেদনকারী (ফ্রেশার) এবং বাকি ৫০ শতাংশ পদ কর্মরত আইসিডিএস কর্মীদের মধ্য থেকে বেছে নিতে হবে। কিন্তু রাজ্য সরকার ৭৫ শতাংশ ফ্রেশার এবং ২৫ শতাংশ কর্মরত থেকে নিয়োগ করে। সেটাকে চ্যালেঞ্জ করে আদালত অবমাননা মামলা দায়ের হয়। সেই মামলায় এদিন কলকাতা হাইকোর্ট অবমাননা মামলা গ্রহণ করে। পাশাপাশি সরকারি আধিকারিকদের নোটিশ ইস্যু করার নির্দেশও দেয় আদালত।
মামলাকারীদের তরফে আইনজীবী আশীষ কুমার চৌধুরী বলেন, কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল আইসিডিএস সুপারভাইজার পদে, ৫০ শতাংশ ফ্রেশ ভাবে এবং ৫০ শতাংশ কর্মরতদের মধ্য থেকেই বেছে নিতে হবে। কিন্তু সমস্ত নিয়োগ হয়েছিল ফ্রেশার থেকে। যেটা আদালত অবমাননার সমান। তাছাড়া সুপ্রিম করতেও কোন স্থগিতাদেশ নেই। কেন আদালতের নির্দেশ মানা হয়নি, কেন কর্মরতদের থেকে নিয়োগ করা হয়ি, সেই বিষয়েই এবার আদালতে জানাতে হবে আধিকারিকদের। ১০ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।
প্রসঙ্গত তৎকালীন তৃণমূল সরকারের নিয়োগ নীতিতে আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগ ওঠে। ওদিকে আবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে প্রাক্তন তৃণমূল সরকারও সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছিল। এবার আইসিডিএস সুপারভাইজার নিয়োগ মামলায় বড় পদক্ষেপ করল হাইকোর্ট।
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