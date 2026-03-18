  • Jyotipriya Mallick: রেশন দুর্নীতিতে জড়িয়ে জেল, বিধানসভা ভোটে টিকিট পেয়েই বড় কথা বলে দিলেন জ্যোতিপ্রিয়

Jyotipriya Mallick: রেশন দুর্নীতিতে জড়িয়ে জেল, বিধানসভা ভোটে টিকিট পেয়েই বড় কথা বলে দিলেন জ্যোতিপ্রিয়

Jyotipriya Mallick: রেশন দুর্নীতি মামলায় জেলে যেতে হয়েছিল প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। তাকেই এবার হাবড়া থেকে প্রার্থী করেছেন মমতা  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: অয়ন ঘোষাল | Updated By: Mar 18, 2026, 11:37 AM IST
Jyotipriya Mallick: রেশন দুর্নীতিতে জড়িয়ে জেল, বিধানসভা ভোটে টিকিট পেয়েই বড় কথা বলে দিলেন জ্যোতিপ্রিয়
-জ্য়োতিপ্রিয় মল্লিক

অয়ন ঘোষাল: মঙ্গলবার ২৯১ জনের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস । আর সেই তালিকায় চমক হলেন পরেশ চন্দ্র অধিকারী ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। দুজনের বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। রেশন দুর্নীতি মামলায় জেলে যেতে হয়েছিল প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। তাকেই এবার হাবড়া থেকে প্রার্থী করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে, প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জীবনকৃষ্ণ সাহা ও মানিক ভট্টাচার্য। টিকিট পেয়ে জ্যোতিপ্রিয় জানালেন, রেশনে কোনও দুর্নীতিই হয়নি।

জি ২৪ ঘণ্টাকে জ্যোতিপ্রিয় বলেন, রেশনে কোনও দুর্নীতি হয়নি। আমি কোনওদিনই কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নেই। ছিলামও না। অত্যন্ত ক্লিনভাবে বেরিয়ে এসেছি। মমতা এবং অভিষেকের প্রতি কৃতজ্ঞ। অভিষেক ভবিষ্যতে দলের ব্যাটন পাবে। পার্থ, মানিক, জীবন নিয়ে আলাদা করে কিছু বলব না। ওরা সবাই দলের অনুগত কর্মী। সবাই সুস্থ থাকুক। ভোটের লড়াই রাজনৈতিক লড়াই। 

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জীবনকৃষ্ণ সাহা ও মানিক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। তারা জেলও খেটেছেন। তারা টিকিট পাননি। এনিয়ে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, ওদের নিয়ে কিছু বলব না। বলা উচিত নয়। সবসময় বলব সবাই ভালো থাকুক। আমরা যেমন ভালো থাকব, তেমনি দলের যেসব কর্মী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তারাও ভালো থাকুন। আমাদের দলনেত্রীর শরীরটা যেন ভালো থাকে। দলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরীরটা যেন ভালো থাকে। তাদের পরিশ্রমে পার্টি আজ এই জায়গায়। 

প্রতিপক্ষের প্রার্থীকে কী চোখে দেখেন? তাদের আমি সম্মান দিই। ওরা দেয় না। প্রতিপক্ষকে আমি আমার প্রতিপক্ষ হিসেবেই দেখব। লড়াই বন্ধুত্বপূর্ণ হয় না। লড়াই লড়াইয়ের মতো হয়। এটা মাথায় রাখতে হবে।  তবে লড়াইটা হবে রাজনৈতিক লড়াই। লড়াইয়ের মধ্যে যেন মারামারি গন্ডগোল না থাকে।

উল্লেখ্য, রেশন দুর্নীতিতে জড়িয়ে জেলে যেতে হয় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। ১৪ মাস আগেই তিনি জামিনে মুক্ত হয়েছেন। রেশন দুর্নীতি মামলায় ২০২৩ সালের ২৭ অক্টোবর গ্রেফতার করা হয় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। ব্যাঙ্কশাল আদালত থেকে জামিন পান রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী। ২৫ হাজার টাকার জোড়া ব্যক্তিগত বন্ড এবং ৫০ লক্ষ টাকার একটি বন্ডের বিনিময়ে তাকে জামিন পান।

রেশন দুর্নীতির তদন্তে জ্যোতিপ্রিয়কে গ্রেফতার করে ইডি। তার পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। সেখান তেকেই তাঁকে জেলে যেতে হয়। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠে প্রভাশালীর তত্ব। এর ভিত্তিতেই তাঁর জামিনের বিরোধিতা করেছিল ইডি। 

