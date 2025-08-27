Canning: টাকা দিলেই 'হাফ মা*র্ডা*র-ফুল মা*র্ডা*র', ফের পুলিসের জালে বুলেট
Canning: বছর কয়েক আগে নিজের পরিচিতদের হাতে ভিজিটিং কার্ড বিলি করে জানিয়েছিল, সে চাইলে ‘হাফ মার্ডার’ কিংবা ‘ফুল মার্ডার’ করতে পারে
প্রসেনজিত্ সরদার: টাকা দিলেই 'হাফ মার্ডার', 'ফুল মার্ডার' করা হয়। এমনই ভিডিটিং কার্ড ছাপিয়ে বছর দুয়েক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল ক্য়ানিংয়ের যুবক মোরসেলিম মোল্লা ওরফে বুলেট। তাকে গ্রেফতার করেছিল পুলিস। একসময় তার ভয়ে ত্রস্ত হয়ে থাকত এলাকার মানুষজন। এবার সেই বুলেট ফের পুলিসের জালে।
খুন করার কার্ড ছাপানো বন্ধ হলেও অপরাধ করার প্রবনতা কমেনি বুলেটের। আবারও পুলিসের জালে পড়ল সে। গতকাল রাতে ক্যানিংয়ের গোলাবাড়ি এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ তাকে গ্রেফতার করে ক্যানিং থানার পুলিস। ধৃতের কাছ থেকে একটি দেশি বন্দুক ও এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিস সূত্রে খবর।
স্থানীয় সূত্রে খবর, মোরসেলিম দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় দাপট দেখিয়ে আসছিল। বছর কয়েক আগে নিজের পরিচিতদের হাতে ভিজিটিং কার্ড বিলি করে জানিয়েছিল, সে চাইলে ‘হাফ মার্ডার’ কিংবা ‘ফুল মার্ডার’ করতে পারে। চাই শুধু টাকা। সেই ঘটনার পর থেকেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রেফতারও হয় সেবার। জেলও হয়। তারপর জেল থেকে বেরিয়েও সে আবারও অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বলে সুত্র মারফত খবর পায় পুলিস। তারপর থেকে এলাকায় পুলিসের একাধিক অভিযানের জেরে কিছুদিন সে নজরের বাইরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু গতকাল গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অবশেষে ফের আগ্নেয়াস্ত্র-সহ তাকে পাকড়াও করল ক্যানিং থানার পুলিস।
পুলিস সূত্রের খবর, ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক পুরনো মামলাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি বুলেটের সঙ্গে আর কে বা কারা রয়েছে সে বিষয়েও খোঁজ চলছে।
