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সাপের কামড় খেয়ে হাতে তুলে নিলেন সেই চন্দ্রবোড়াকেই! হাসপাতালে নিয়ে হাজির যুবক

রাতের অন্ধকারে বাড়ি ফেরার পথে ডান পায়ে চন্দ্রবোড়ার কামড়। সাপের ছোবলে চিৎকার করে ওঠেন যুবক। পাশে থাকা সঙ্গী টর্চ জ্বালিয়ে দেখেন, চন্দ্রবোড়া দ্রুত পালাচ্ছে। এরপর যা করলেন তাঁরা, তা দেখে হাসপাতালে চিকিৎসক-নার্স থেকে রোগীর আত্মীয়—সকলেই অবাক! জখম সাপটিকে ধরে প্লাস্টিকের কৌটোয় ভরে আক্রান্ত যুবকের সঙ্গে হাসপাতালে হাজির হন তাঁর সঙ্গী। কিন্তু ততক্ষণে সাপটি মারা যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় যুবককে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 15, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 10:07 AM IST
সাপের কামড় খেয়ে হাতে তুলে নিলেন সেই চন্দ্রবোড়াকেই! হাসপাতালে নিয়ে হাজির যুবক
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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