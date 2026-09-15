/সাপের কামড় খেয়ে হাতে তুলে নিলেন সেই চন্দ্রবোড়াকেই! হাসপাতালে নিয়ে হাজির যুবক

প্রসেনজিত্ সর্দার: হাতে প্লাস্টিকের কৌটো। আর সেই কৌটোর ভিতরে জীবন্ত চন্দ্রবোড়া! এমন দৃশ্য দেখে স্বাভাবিকভাবেই চমকে উঠেছিলেন ক্যানিং ঘুটিয়ারিশরীফ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক, নার্স এবং রোগীর আত্মীয়রা। তবে বিষয়টি বুঝতে বেশি সময় লাগেনি চিকিৎসকদের। কারণ, সাপের কামড়ে আক্রান্ত এক যুবককে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর সঙ্গী। সঙ্গে ছিল সেই সাপটিও।
রাতের অন্ধকারে বাড়ি ফেরার পথে বিপদ
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জীবনতলা থানার অন্তর্গত নারায়ণপুর পঞ্চায়েতের বনমালিপুর গ্রামের বাসিন্দা আরাবুল সরদার সোমবার রাতে ঘুটিয়ারিশরীফ থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর পরিচিত সরিয়ত আলি লস্কর। রাতের অন্ধকারে হাঁটার সময় আচমকাই আরাবুলের ডান পায়ে ছোবল মারে একটি চন্দ্রবোড়া সাপ। সাপের কামড় বুঝতে পেরে চিৎকার করে ওঠেন তিনি।
টর্চ জ্বালাতেই দেখা গেল চন্দ্রবোড়া
আরাবুলের চিৎকার শুনে তাঁর সঙ্গী সরিয়ত আলি টর্চ জ্বালান। আলো ফেলতেই দেখা যায়, একটি চন্দ্রবোড়া সাপ দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। এরপরই ঘটে অস্বাভাবিক ঘটনা। সাপটিকে পালাতে দেখে সেটির দিকে একটি ঢিল ছোড়া হয়। ঢিলের আঘাতে সাপটি জখম হয়। এরপর সেটিকে ধরে একটি প্লাস্টিকের কৌটোর মধ্যে ভরে ফেলেন তাঁরা। একদিকে সাপের কামড়ে আক্রান্ত আরাবুল, অন্যদিকে কৌটোর মধ্যে সেই চন্দ্রবোড়া—দু'জনকেই নিয়ে তড়িঘড়ি হাসপাতালে পৌঁছন তাঁরা।
হাসপাতালে ভিড়, শুরু চিকিৎসা
ঘুটিয়ারিশরীফ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছতেই চিকিৎসক ও নার্সরা বুঝতে পারেন, যুবকটি সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিকিৎসা শুরু করা হয়। চিকিৎসকদের তরফে এভিএস দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে ১০ ভায়াল এভিএস দেওয়া হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। তবে কিছু সময় পর আরাবুলের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় তাঁকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
সাপটিও ততক্ষণে মারা যায়
হাসপাতালে নিয়ে আসা চন্দ্রবোড়াটি অবশ্য ততক্ষণে মারা যায়। তবে সেটিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার ফলে চিকিৎসকদের কাছে কোন ধরনের সাপ কামড়েছে, তা চিহ্নিত করতে সুবিধা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আরাবুলের চিকিৎসা চলছে। তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।
কী বলছেন চিকিৎসক?
ঘুটিয়ারিশরীফ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় জানান, চন্দ্রবোড়ার কামড়ে আক্রান্ত এক যুবক সাপটিকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। চিকিৎসকের কথায়, সময়মতো হাসপাতালে পৌঁছনোর কারণে চিকিৎসা শুরু করতে সমস্যা হয়নি। তিনি আরও জানান, বর্তমানে এলাকায় সাপের উপদ্রব বেড়েছে। তাই বিশেষ করে রাতে চলাফেরার সময় সতর্ক থাকা জরুরি।
সাপের কামড় হলে কী করবেন?
চিকিৎসকদের মতে, সাপের কামড়ের পর আতঙ্কিত না হয়ে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছনো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আক্রান্ত ব্যক্তিকে যতটা সম্ভব শান্ত রাখতে হবে এবং কামড়ের জায়গা অযথা কাটাছেঁড়া করা বা বিষ বের করার চেষ্টা করা উচিত নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল দ্রুত চিকিৎসা কেন্দ্রে পৌঁছনো, যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যান্টি-স্নেক ভেনম বা এভিএস দেওয়া যায়। আর সাপটিকে ধরে হাসপাতালে নিয়ে আসা কোনওভাবেই নিরাপদ পদ্ধতি নয়। সাপটি জীবিত থাকলে ফের ছোবল মারার আশঙ্কা থাকে। তাই সম্ভব হলে দূর থেকেই সাপটির ছবি তুলে রাখা যেতে পারে, তবে তাকে ধরতে যাওয়া উচিত নয়। ক্যানিংয়ের এই ঘটনায় আপাতত আরাবুলের দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার দিকেই নজর রয়েছে। পাশাপাশি চিকিৎসকদের পরামর্শ, বর্ষাকাল ও রাতের সময়ে সাপের উপদ্রব বাড়লে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করাই নিরাপদ।
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