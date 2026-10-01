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বয়স হলে বিয়ে দেব! পরিবারের কথাই কি হল কাল? প্রেমিকের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগে আত্মঘাতী কিশোরী

Canning Shocking News: বয়স কম থাকায় পরিবার তাদের বিয়ে দিতে রাজি হয়নি। অভিযোগ, বিয়ের জন্য সায়ন ফোনে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছিল। এই ঘটনায় অভিযুক্ত যুবকের শাস্তির দাবিতে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Oct 01, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 12:47 PM IST
বয়স হলে বিয়ে দেব! পরিবারের কথাই কি হল কাল? প্রেমিকের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগে আত্মঘাতী কিশোরী

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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