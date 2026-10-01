/বয়স হলে বিয়ে দেব! পরিবারের কথাই কি হল কাল? প্রেমিকের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগে আত্মঘাতী কিশোরী

প্রসেনজিত্ সর্দার: দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু। এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিংয়ের তালদি পূর্ব শিবনগর গ্রামে। মৃত ছাত্রীর নাম আসমীরা খাতুন(১৬)। ক্যানিং থানার পুলিস মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তালদি পূর্ব শিবনগর গ্রামের দম্পতি জোহর আলি হালদার ও জরিনা হালদার। দম্পতির চার মেয়ে। দম্পতির মেজো মেয়ে আসমীরা স্থানীয় হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। বিগত প্রায় বছর দুই আগে ফোনের মাধ্যমে জীবনতলার মৌখালি গ্রামের সায়ন জমাদারের সঙ্গে আলাপ হয়। ঘনিষ্টতা বাড়তে থাকে। এমনকী একসময় পালিয়েও যায়। এরপর বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে ওই ছাত্রীর পরিবারের লোকজন। এমন ভাবেই চলছিল।
অভিযোগ, সায়ন জমাদার বার বার বিয়ের জন্য প্রস্তাব দিতে থাকে। হালদার দম্পতি জানিয়ে দেয়, ‘বর্তমান পরিস্থিতি খারাপ। আইনের জটিলতা রয়েছে। মেয়ের প্রাপ্ত বয়স হয়নি। ফলে মেয়ের প্রাপ্ত বয়স না হলে বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। সঠিক সময় জাঁকজমক করে অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব জানানো হয়। অভিযোগ সায়ন জমাদার বিয়ের জন্য বার বার চাপ সৃষ্টি করতে থাকে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার সায়নের সঙ্গে ওই নাবালিকার ফোনে কথাও হয়। এরপর ওই নাবালিকা পরিবারের সকলের অলক্ষ্যে নিজের ঘরে ঢুকে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। প্রতিবেশীরা দেখতে পেয়ে ওই নাবালিকা ছাত্রীকে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।
মৃত ছাত্রীর মা জরিনা হালদার জানিয়েছেন, মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মারা গিয়েছে। মৌখালির সায়ন জমাদারের সঙ্গে দীর্ঘদিন প্রেম ছিল। আমরা জানতে পেরে বিয়ে দিইনি। কারণ মেয়ের বয়স হয়নি। প্রাপ্ত বয়স হয়ে গেলে পরে বিয়ে দেওয়ার কথা বলি। ছেলে চাপ দিচ্ছিল। এদিন দুজনের মধ্যে ফোনে কথাও হয়। মনে হয় সায়ন এমন কিছু বলেছে, যার জন্য মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। যাতে করে সায়নের শাস্তি হয়।’
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