Saokat Molla Pilot Car accident: ভয়ংকর দুর্ঘটনার কবলে বিধায়ক শওকত মোল্লার কনভয়! ছিন্নভিন্ন বাইক, হাসপাতালে পাঞ্জা লড়ছেন...

Road Accident of Saokat Molla: ঘটনায় গুরুতর আহত দুমড়ে মুছড়ে ভেঙে যাওয়া বাইকের আরোহী। তিনি খুব গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 2, 2025, 02:04 PM IST
প্রসেনজিত্‍ সরদার: দুর্ঘটনার কবলে বিধায়ক শওকত মোল্লার (Saokat Molla) কনভয়, পাইলট কারের ধাক্কায় জখম বাইক আরোহী।

কলকাতায় যাওয়ার পথে বামনঘাটা এলাকার কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লার কনভয়। পাইলট কারের ধাক্কায় জখম বাইক আরোহী। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় বাইক ও পাইলট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ঘটনায় জখম হয়েছে বাইক আরোহী। দুমড়ে মুছড়ে ভেঙে গিয়েছে বাইক ও পাইলট কারের সামনের অংশ।

দুর্ঘটনার কবলে বিধায়ক শওকত মোল্লার কনভয়, পাইলট কার ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ আহত দুই। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন বিধায়ক শওকত মোল্লা। ক‍্যানিং পূর্বের বিধায়ক অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন। কনভয়ে থাকা একটি পুলিশের পাইলট গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। মঙ্গলবার সকাল এগারোটা নাগাদ বাসন্তী হাইওয়ের বামনঘাটার কাছে ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জীবনতলা থেকে বাসন্তী হাইওয়ে ধরে কলকাতা অভিমুখে বিধানসভা যাচ্ছিলেন বিধায়ক শওকত মোল্লা। তাঁর গাড়ির সামনে ছিল পুলিসের পাইলট গাড়ি। হঠাৎ সেই পাইলট গাড়ির সামনে একটি বাইক চলে আসায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক ও পাইলট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। 

ঘটনায় গুরুতর আহত হন বাইক চালক ও পাইলট গাড়ি চালক। গুরুতর অবস্থায় তড়িঘড়ি কলকাতায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে পাইলট গাড়ির সামনের অংশ ভেঙে গিয়েছে এবং দুমরে মুচড়ে গিয়েছে বাইক। তবে কী ভাবে এই দূর্ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে তদন্ত করছে কলকাতা লেদার কম্পলেক্স থানার পুলিস।

বাইক আরোহীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনি কলকাতা পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কনভয়ে থাকা একটি পুলিসের গাড়ি চালকও আহত তাকে ভাঙ্গন নলমুড়ি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। শওকত মোল্লা ওই পুলিস গাড়ির পিছনেই ছিলেন বলে তিনি জানান।

 

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

Saokat MollaMLACanning east MLASaokat Molla Pilot carSaokat molla accident
