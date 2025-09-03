Saokat Molla Pilot Car accident: 'সাধ্যমতো ওঁর পরিবারের পাশে থাকব...', পাইলট কারের ধাক্কায় নিহতের জন্য 'মর্মাহত' শওকত...

Saokat Molla Pilot Car accident: 'সাধ্যমতো ওঁর পরিবারের পাশে থাকব...', পাইলট কারের ধাক্কায় নিহতের জন্য 'মর্মাহত' শওকত...
Saokat Molla: বুধবার সংবাদমাধ্যমকে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক জানান, তিনি সাধ্য়মত নিহতর পরিবারের পাশে থাকার চেষ্টা করবেন। পরিবারের আত্মীয় ও পাশের বাড়ির লোকজন আমার সঙ্গে কথা বলেছে। মানবিক দিক থেকে যতটা পাশে দাঁড়ানো যায়, দাঁড়াব। ওঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হোক ভালোভাবে।
প্রসেনজিত্ সর্দার: দুর্ঘটনার কবলে বিধায়ক শওকত মোল্লার (Saokat Molla) কনভয়, পাইলট কারের ধাক্কায় জখম হয়ে পরে SSKM হাসপাতালে মারা যান বাইক আরোহী।
উল্ল্যেখ্য, কলকাতায় যাওয়ার পথে বামনঘাটা এলাকার কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লার কনভয়। পাইলট কারের ধাক্কায় জখম বাইক আরোহী। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় বাইক ও পাইলট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ঘটনায় জখম হয়েছে বাইক আরোহী। দুমড়ে মুছড়ে ভেঙে গিয়েছে বাইক ও পাইলট কারের সামনের অংশ। পাইলট কার নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি।
দুর্ঘটনার কবলে বিধায়ক শওকত মোল্লার কনভয়, পাইলট কার ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ আহত দুই। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন বিধায়ক শওকত মোল্লা। ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন। কনভয়ে থাকা একটি পুলিশের পাইলট গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। মঙ্গলবার সকাল এগারোটা নাগাদ বাসন্তী হাইওয়ের বামনঘাটার কাছে ঘটনাটি ঘটেছে।
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জীবনতলা থেকে বাসন্তী হাইওয়ে ধরে কলকাতা অভিমুখে বিধানসভা যাচ্ছিলেন বিধায়ক শওকত মোল্লা। তাঁর গাড়ির সামনে ছিল পুলিসের পাইলট গাড়ি। হঠাৎ সেই পাইলট গাড়ির সামনে একটি বাইক চলে আসায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক ও পাইলট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।
ঘটনায় গুরুতর আহত হন বাইক চালক ও পাইলট গাড়ি চালক। গুরুতর অবস্থায় তড়িঘড়ি কলকাতায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে পাইলট গাড়ির সামনের অংশ ভেঙে গিয়েছে এবং দুমরে মুচড়ে গিয়েছে বাইক। তবে কী ভাবে এই দূর্ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে তদন্ত করছে কলকাতা লেদার কম্পলেক্স থানার পুলিস।
বাইক চালক চিকিৎসা চলাকালীন পিজি হাসপাতালে মারা গিয়েছে মঙ্গলবার বিকেলে।
