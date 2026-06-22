/পরকীয়া রুখতে গিয়ে রক্তাক্ত স্ত্রী! থানার সামনেই চলল চন্দনের তাণ্ডব, গ্রেফতার স্বামী

প্রসেনজিৎ সর্দার: থানার সামনেই স্ত্রীর মাথা ফাটাল স্বামী, গ্রেফতার অভিযুক্ত। পরকীয়া সম্পর্কের প্রতিবাদ করায় থানার সামনেই স্ত্রীর মাথা ফাটিয়ে রক্তাক্ত করল স্বামী। এই ঘটনায় অভিযুক্ত চন্দন সরদারকে গ্রেফতার করেছে ক্যানিং থানার পুলিস। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের নতুনহাট এলাকায়।
ঘটনার সূত্রপাত
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্যানিংয়ের গোপালপুর পঞ্চায়েতের নতুনহাটের বাসিন্দা চন্দন সর্দারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল প্রতিবেশী মৃদুলার। তাঁদের তিনটি সন্তানও রয়েছে। চন্দন কলকাতায় কাজ করার সূত্রে কুলতলির গঙ্গা নামে চার সন্তানের মায়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। শুধু গঙ্গাই নয়, চন্দনের বিরুদ্ধে আরও একাধিক মহিলার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক রাখার অভিযোগ রয়েছে।
আপত্তিকর অবস্থায় হাতেনাতে ধরা
সম্প্রতি গঙ্গা গোপালপুরে তাঁর বাপের বাড়িতে এসেছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান চন্দন। এলাকার মানুষ ও চন্দনের স্ত্রী মৃদুলা তাঁদের দুজনকে আপত্তিকর অবস্থায় হাতেনাতে ধরে ফেলেন। উত্তেজিত জনতা দুজনকেই গণধোলাই দেয়। এরপর চন্দন- গঙ্গাকে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন।
থানার সামনেই হামলা
এই ঘটনার পর স্বামী চন্দনের বিরুদ্ধে ক্যানিং মহিলা থানায় অভিযোগ জানাতে যান মৃদুলা। কিন্তু চালাক চন্দন নানা অজুহাতে স্ত্রীকে বুঝিয়ে থানার বাইরে নিয়ে আসে। বাইরে আসতেই চন্দনের 'রুদ্র' মূর্তি প্রকাশ পায়। সে মৃদুলাকে বেধড়ক মারধর করে এবং ঘুঁসি মেরে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেয়।
বর্তমান পরিস্থিতি
রক্তাক্ত অবস্থায় প্রতিবেশীরা মৃদুলাকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসার পর মৃদুলা পুলিসের কাছে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত ও মৌখিক অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই তৎপরতার সাথে চন্দন সর্দারকে গ্রেফতার করেছে ক্যানিং থানার পুলিস। এই ঘটনার পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে কি না, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।
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