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পরকীয়া রুখতে গিয়ে রক্তাক্ত স্ত্রী! থানার সামনেই চলল চন্দনের তাণ্ডব, গ্রেফতার স্বামী

বিভিন্ন মহিলার সঙ্গে দীর্ঘদিন যাবত অবৈধ সম্পর্ক। সেই কেচ্ছা জানাজানি হতেই স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর জন্য হাজির হয়েছিলেন স্ত্রী। তবে অভিযোগ দায়ের করার আগে স্ত্রী-র কাছে শুধরে যাওয়ার কথা বলে বেরিয়ে আসে স্বামী। তারপরই...

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 22, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:20 AM IST
পরকীয়া রুখতে গিয়ে রক্তাক্ত স্ত্রী! থানার সামনেই চলল চন্দনের তাণ্ডব, গ্রেফতার স্বামী
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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