Canning Purba Assembly Election Result 2026 Live: ক্যানিং পূর্বে এবারও ফুটবে ঘাসফুল? এগিয়ে তৃণমূল প্রার্থী, দেখুন রেজাল্টের লাইভ আপডেট

Canning Purba Assembly Election Result 2026 Live: ক্যানিং পূর্বে এবারও ফুটবে ঘাসফুল? এগিয়ে তৃণমূল প্রার্থী, দেখুন রেজাল্টের লাইভ আপডেট
Canning Purba Assembly Election Result 2026 Live: বিধায়ক শওকত মোল্লা নন, ক্যানিং পূর্বে এবার তৃণমূল প্রার্থী মহম্মদ বাহারুল ইসলাম। ISF-র হয়ে লড়ছেন 'তাজা নেতা' আরাবুল ইসলাম।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্যানিং পূর্ব। এই কেন্দ্রে এবার ISF প্রার্থী 'তাজা নেতা' আরাবুল ইসলাম। উল্টো দিকে বিদায়ী বিধায়ক শওকত মোল্লা নন, তৃণমূলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বাহারুল ইসলাম।
আজকের লড়াই
তৃণমূল (TMC): মহম্মদ বাহারুল ইসলাম
বিজেপি (BJP): অসীম সাঁপুই
আইএসএফ(AISF): আরাবুল ইসলাম
স্ট্যাটাস: এগিয়ে তৃণমূল
আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল
২০২১ বিধানসভা: তৃণমূল প্রার্থী শওকত মোল্লা জিতেছিলেন ৫৩,০০৭ ভোটে। তৃতীয় স্থানে ছিলেন বিজেপি প্রার্থী কালীপদ নস্কর। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ছিল মাত্র ৩৪ হাজার ৫০৩।
২০২৪ লোকসভা ট্রেন্ড: জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এই বিধানসভা কেন্দ্রে ২০২৪-এ তৃণমূল এগিয়েছিল। জয়নগর আসনটিও ধরে রেখেছিল তৃণমূল।
উপনির্বাচন: ২০২১-এর পর ক্যানিং পূর্বে কোনও উপনির্বাচন হয়নি।
দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
